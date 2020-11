Ohne Eintrittsgebühr: Wildwald für Spaziergänge geöffnet

Auch wenn Zoos und Tierparks seit 2. November geschlossen sind, darf der Wildwald Voßwinkel - ohne Extra-Angebote - für Spaziergänge öffnen

Voßwinkel. Ausgedehnte Waldspaziergänge im Wildwald Voßwinkel bleiben auch während des Lockdowns im November möglich. Wie bereits im Frühjahr verzichtet der Wildwald auf Eintritt. Es wird jedoch um Spenden gebeten.

„Wir haben im Frühjahr gelernt, wie wichtig es für viele Menschen ist, den Wildwald weiter für Spaziergänge besuchen zu dürfen – und wenn auch nur auf eigene Faust. Wie im Frühjahr, haben wir uns auch jetzt wieder dazu entschieden, auf den Eintritt zu verzichten“, so Wildwald-Mitinhaber Franziskus von Ketteler.

Keine Gruppenangebote

Wegen der Coronaschutzmaßnahmen werden aber das Waldeingangshaus, der Abenteuerspielplatz, der Barfußpfad und die Waldschule geschlossen. Gruppenangebote sowie öffentliche Wildfütterungen können im November nicht stattfinden, denn Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Eine Toilettenanlage wird zwischen 14 und 16:30 Uhr geöffnet sein - für Notfälle. Wegen des deutlich erhöhten Hygieneaufwands beträgt die Nutzungsgebühr dafür allerdings zwei Euro pro Person.“

Auch das Waldgasthaus „Boer´s Waldcafé“ wird unter der Woche geschlossen bleiben, nur an den Wochenenden soll es ein Basisangebot an Speisen und Getränken für den Außer-Haus-Verkauf geben. „Auch wenn wir unseren Gästen nicht das sonst übliche Angebot zur Verfügung stellen können, so bleibt doch wenigstens der Wald offen“, so Wildwald-Betriebsleiterin Anneli Noack. So schafft der Wildwald zumindest ein kleines Angebot. Seit dem 2. November müssen Zoos, Museen und andere Freizeiteinrichtungen ihre Tore schließen