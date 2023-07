Open-Air-Feeling auch in Neheim

Helmut Falk (seine beiden Vornamen) spielt am 26. Juli in Neheim. Wenn er nicht aus Wetter-Volmar­stein stammen würde, könnte man meinen, er sei mit Bob Dylan verwandt...

Neheim. „Mittwochs am Dom“ startet am 26. Juli mit Musik von Helmut Falk. Zwei weitere Termine folgen.

„Mittwochs am Sorpesee“ in Sundern-Langscheid, „Donnerstags Live“ in Alt-Arnsberg – was andere können, können wir auch, sagen sich die Neheimer; und starten das Event „Mittwochs am Dom“.

Wobei das Mittwochs-Format ja auch in Neheim bereits Tradition hat – nach zwei Auflagen am anderen Ende der Einkaufsmeile („Mittwochs am Brunnen“) und im Vorjahr auf dem Markt rücken die Veranstalter nun noch näher an das imposante Gotteshaus heran. „Direkt am Dom ist es einfach gemütlicher als auf der großen Marktplatte – der neue Standort bietet ein besseres Ambiente“, legt sich Konrad „Conny“ Buchheister im Gespräch mit dieser Zeitung fest. Beim Mittwoch sei man geblieben, um nicht mit dem Arnsberger Donnerstags-Open-Air zu kollidieren, so Neheims City-Manager weiter.

Und was geht ab – mittwochs am Dom? Zum Ende der Sommerferien hin lädt Aktives Neheim an drei aufeinander folgenden Mittwochabenden – 26. Juli sowie am 2. und 9. August – zum unterhaltsamen Tagesausklang, auf die Wiese im Schatten des Sauerländer Doms ein – zur „Afterworkparty“, wie es so schön auf „Neudeutsch“ heißt.

Die Veranstaltungsreihe „Mittwochs am Dom“ findet eben genau dort statt – und rückt näher an die Kirche heran. Foto: Christina Schröer / WP

Doch auch wer nicht arbeiten muss, ist willkommen – und an die Jüngsten ist ebenfalls gedacht: Los geht es nämlich jeweils bereits um 15 Uhr mit einem kurzweiligen Kinderferienprogramm, „umsonst und draußen“ von unterschiedlichen Akteuren angeboten. Ab 17.30 Uhr lädt Aktives Neheim dann die „Großen“ ein, bei Essen, Trinken und guter Musik in den Feierabend zu dümpeln. Stichwort Musik: „Die insgesamt drei Abende werden von verschiedensten Musikern mit technisch minimalistischem Aufwand unterhaltsam gestaltet“, erklärt Conny Buchheister, abwechslungsreiche Stilrichtungen garantierten ein sommerlich buntes Programm. Wem es zu heiß wird, findet bei gut gekühlten Getränken des Aktives Neheim Premium Partners aus Grevenstein die nötige Erfrischung. Für „bierbegleitende“ Speisen sorgt der Foodtruck von Heinrich Veh, wer nicht so auf Ger­stensaft steht: Aurelio Cais ist mit seiner „Cocktail Ape“ dabei. Und „Anti Alk“ gibt’s natürlich auch.

Praktisch: Bei Neheim Live erworbene Festivalkrüge können zum Einsatz kommen; sollte jemand noch „Neheim Live Chips“ haben, lassen sich diese in Getränke aller Art „verflüssigen“. Wer keinen Krug hat (oder kaufen will), muss nicht aus der hohlen Hand schlürfen: Getränke gibt’s auch im bepfandeten Willybecher – gegen Barzahlung.

Hüpfburg & Popcorn Gut zu wissen für den Nachwuchs: Zum Auftakt der Reihe am kommenden Mittwoch, 26. Juli, ab 15 Uhr gibt es für die jüngsten Besucher eine – neben verschiedenen unterhaltsamen Spielen – kostenlose Hüpfburg und ebenso kostenloses Popcorn „bis zum Abwinken“. Weitere Informationen zu Aktionen und allgemein zur „Einkaufsstadt Neheim“ gibt es online: https://arnsberg-neheim.de/eventsfeste/events

Bis circa 22 Uhr dürfen sich Besuchende auf kurzweilige Unterhaltung, nette Gespräche und ein „Come together“ in lauschiger Atmosphäre freuen – und zum Auftakt einem Musiker-Unikum lauschen:

Helmut Falk (seine beiden Vornamen) spielt am 26. Juli.

Wenn dieser nicht aus Wetter-Volmarstein stammen würde, könnte man meinen, er sei mit Bob Dylan verwandt, so authentisch sind seine Interpretationen der großen amerikanischen Musiklegende. Dabei reichem ihm Gitarre, Mundharmonika und seine Stimme, um die alternativen Bluesrock und Folk Titel des US-amerikanischen Singer Songwriters auf die kleine Bühne in der Kirchenwiese am Sauerländer Dom zu holen. „Ein absoluter Gewinn für unsere Veranstaltungsreihe“ so Citymanager Buchheister, der Helmut Falk gern auch mal mit seiner Band „Milestones“ auf eine Neheimer Stadtfestbühne holen möchte. Bei den Milestones heißt der Dylan-Klon übrigens Hellmut Efkemann, „bedient“ Vocals, 6-string Akustikgitarre und Blues-Harp. Die „Acts“ für den August stehen ebenfalls fest – „werden aber noch nicht verraten“, hüllt sich Conny in Schweigen...

