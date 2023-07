Opfer für den Tourismus in Sundern?

In Tiefenhagen wünscht man sich eine 30er-Zone, doch Stadt und Straßen.NRW schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu und spielen auf Zeit

Dass der Verkehr durch etliche von Sunderns Ortsteilen mehr geworden ist, ist offensichtlich. Dazu muss man sich einfach nur einmal eine halbe Stunde in Allendorf, Tiefenhagen oder Hachen an den Straßenrand stellen. Das Sauerland ist beliebt bei Touristinnen und Touristen – und Hotspots wie Amecke oder Langscheid zieht das Publikum vor allem am Wochenende an. Die Auswirkungen durch die gesprengte Rahmedetalbrücke verschärfen die Situation noch weiter.

In Tiefenhagen hoffen die Anwohnerinnen und Anwohner verzweifelt auf eine Lösung für ihre Probleme. Mitten durch den Ortsteil führt die L 687. Tempo 50 ist hier gefordert, doch den Menschen in Tiefenhagen ist das noch immer zu schnell, vor allem weil sich längst nicht jeder, der hier entlang fährt, an die Geschwindigkeit hält.

Bisweilen sind besonders in den frühen Morgenstunden und spät abends Fahrzeuge deutlich schneller unterwegs. Auch deshalb werden von den Menschen im Ort Tempo 30, Querungshilfen, bauliche Veränderungen und mehr Geschwindigkeitskontrollen gefordert. Stadt und Straßen NRW wollen in der De­batte nicht so recht die Initiative zur Veränderung der Situation ergreifen. Bürgerinnen und Bürger werden vertröstet.

Enttäuschung herrscht in Tiefenhagen vor allem darüber, weil es in Allendorf und Hagen mit dem Tempolimit geklappt hat. Bisweilen mutet es für Außenstehende an, dass aus verkehrspolitischer Sicht die Räder durch Tiefenhagen etwas weniger eingeschränkt rollen sollen, damit der Tourismus an der Sorpe keine Einbußen erleben muss und die Ausweichroute für den Lkw-Verkehr attraktiv bleibt.

