Optiker Rottler eröffnet neues Geschäft in Neheim

Das Unternehmen Rottler hat an diesem Mittwoch, 3. März, die größte Filiale der Firmengruppe in der Neheimer Hauptstraße eröffnet.

Neheim. In Neheim hat die größte Filiale der Rottler-Firmengruppe an diesem Mittwoch eröffnet. Das ist jetzt für die Kunden möglich.

Das Unternehmen Rottler hat an diesem Mittwoch, 3. März, die größte Filiale der Firmengruppe in der Neheimer Hauptstraße eröffnet. Bereits am Mittag konnte Geschäftsführer Paul Rottler die ersten Kunden in dem neuen „Flaggschiff“ begrüßen. „Wir sind froh, dass wir trotz der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie öffnen konnten“, sagt er zur Einweihung der neuen Geschäftsräume. Optiker müssen im Lockdown nicht schließen.

In dem neuen Ladenlokal soll den Kunden eine größere Brillenauswahl geboten werden (7500 Brillen sind vorhanden). Das Unternehmen bietet auch virtuelle Brillenanprobe per Smartphone an. An einem digitalen Board kann sich der Kunde dann eine Brille wunschgemäß zusammenstellen. Per QR-Code wird anschließend ein Kopfbild des Kunden mit neuer Brille auf dem Smartphone-Bildschirm angezeigt.

Lesen Sie auch

Wie das Unternehmen Rottler die Brillenauswahl digital optimiert

Warum das Unternehmen Rottler einen neuen Firmensitz in Neheim eröffnet

In dem Geschäft mit insgesamt 420 Quadratmeter auf zwei Ebenen bietet Rottler einen großen Beratungsraum, eine Praxis für Augenoptik und Optometrie sowie auch einen Raum für Kinderbrillen an.

Paul Rottler (rechts) zusammen mit seinen Eltern Peter und Andrea Rottler. Foto: Nicolas Stange / Westfalenpost

Das Ladenlokal ist im ehemaligen Standort des Gerry-Weber-Modegeschäfts Neheimer Hauptstraße / Ecke Möhnestraße entstanden. Das neue Sehzentrum soll demnächst noch mit dem Geschäft „Rottler VIP Brillen“ verbunden werden. Für das Familienunternehmen in dritter Generation sei die Eröffnung „eine Herzensangelegenheit“.

>>> Nehmen Sie an unserem Corona-Check teil: Wie erleben Sie die Pandemie?