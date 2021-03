Arnsberger „Orden Ogan“ entert die Album-Charts

Arnsberg. Arnsberger Folk-Metal-Band „Orden Ogan“ rückt auf Platz drei in die deutschen Album Charts.

Die Arnsberger Band „Orden Ogan“ hat am Montagvormittag in der offiziellen Album-Charts mit dem Album „Final Days“ den dritten Platz eingenommen. Einen solchen Erfolg, so lokale Musikkenner, habe es seit „Dolls United“ mit „Eine Insel mit zwei Bergen“ nicht mehr gegeben. Die Band ist eine Power- und Folk-Metal-Band, die im Jahr 1996 in Arnsberg gegründet wurde. „Final Days“ ist das siebte Studio-Album der Band.

Gründungsmitglieder der Band waren der immer noch zur Band gehörende Sebastian Levermann, Sebastian Grütling und Bassist Sebastian Severin. Nach und nach gab es personelle Wechsel in der Band. Seit 2009 ist die Band bei AFM Records unter Vertrag. Zu Gast war „Orden Ogan“ bei Festivals wie in Wacken. In die Album Charts stürmten die Arnsberger erstmals 2014 mit dem Album „Ravenhead“, das es bis auf Platz 16 brachte.

Das siebte Album „Final Days“ wurde am Wochenende erst veröffentlicht. Vorab waren die Singles „In the Down of AI“ und „Heart of the Android“ veröffentlicht.