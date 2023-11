Westnetz Ortsdurchfahrt B7 in Voßwinkel am Sonntag gesperrt

Voßwinkel. Der Versorger Westnetz erneuert die Gas- und Stromleitungen im Ortsteil.

Aktuell erneuert die Westnetz GmbH Teile der Gas- und Stromversorgungsleitungen in Voßwinkel im Kreuzungsbereich Voßwinkeler Straße 37/Franziskusstr. und im Bereich Voßwinkeler Straße 7/Lilienstraße.

Aus diesem Grund wird am Sonntag, 5. November, die Ortsdurchfahrt B7 in Voßwinkel für den Durchgangsverkehr zwischen 8 Uhr und ca. 18 Uhr gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Wickede/Wimbern kommen, werden über die K22 Richtung Echthausen umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer, die aus der Fahrtrichtung Neheim kommen, werden über die L732 (Echthauser Str.) in Richtung Echthausen umgeleitet; die Umleitung in Richtung Voßwinkel ist über die K22 ausgeschildert. Die Vollsperrung der Voßwinkeler Str. erfolgt von der Franziskusstraße bis kurz vor der Straße Fuchswinkel. Zeitgleich wird im Kreuzungsbereich Füchtenerstraße/Lilienstraße ein Straßendurchbruch für Gas- Strom und Glasfaserkabel erstellt.

Westnetz bittet daher die Autofahrer, den Bereich zu umfahren und um Verständnis für die Einschränkungen.

