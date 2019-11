Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Päckchen mit Spielzeug, Kleidung und Hygieneartikeln

Die Kartons werden für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche (im Alter zwischen zwei und 14 Jahren) und Erwachsene gepackt.

In den Päckchen kommen überwiegend Spielzeug, Hygieneartikel, Süßigkeiten, Schal, Mütze, Handschuhe und haltbare Lebensmittel. In den letzten Jahren kamen 307 Pakete in 2018, 369 (2017), 285 (2016) sowie 252 Euro (2018), 224 Euro (2017), 400 Euro (2016) zusammen.