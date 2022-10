Auszeichnung Papier-Recycling in Behörde: Arnsberg „Aufsteiger des Jahres“

Arnsberg. Stadt wird in Berlin von der Bundesumweltministerin Steffi Lemke ausgezeichnet. Baustein einer nachhaltigen Kommune

Bundesministerin Steffi Lemke zeichnete in dieser Woche im Bundesumweltministerium in Berlin die Stadt Arnsberg als „Aufsteiger des Jahres“ aus. Innerhalb eines Jahres hat die Stadt den Anteil von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel in der Verwaltung um 61,07 Prozentpunkte auf nunmehr 98,62 Prozent ausgebaut. Damit erreicht Arnsberg die höchste Steigerung im Papieratlas-Städtewettbewerb der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR).

Im 15. Jubiläumsjahr des Papieratlas beteiligen sich 102 Groß- und Mittelstädte, die mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von über 93 Prozent einen neuen Rekord aufstellen. „Auf dem Weg zur nachhaltigen Stadt der Zukunft und dem erklärten Ziel zur Klimaneutralität bis 2030 ist diese Auszeichnung ein toller Beleg dafür, dass wir einen weiteren wichtigen Beitrag hierfür leisten. Deshalb sind wir in Arnsberg zurecht stolz darauf, ‘Aufsteiger’ zu sein!“, betont Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Die Stadt Arnsberg leistet mit der Verwendung von Recyclingpapier einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz: Recyclingpapier spart in der Produktion im Vergleich zu Frischfaserpapier durchschnittlich 78 Prozent Wasser und 68 Prozent Energie und verursacht deutlich weniger CO2-Emissionen. So bewirkte Arnsberg im vergangenen Jahr eine Einsparung von mehr als 1,2 Millionen Litern Wasser und über 270.000 Kilowattstunden Energie.

Der Papieratlas dokumentiert seit 2008 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten deutscher Städte. Partner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Den Titel „Recyclingpapierfreundlichste Stadt“ erhielt in diesem Jahr Nürnberg, gefolgt von Hameln und Mönchengladbach auf dem zweiten Platz.Neben dem Städtewettbewerb findet der Papieratlas seit 2016 für Hochschulen und seit 2018 für Landkreise statt. Die diesjährigen Auszeichnungen gingen an die Universität Vechta, die Zeppelin Universität und die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen sowie an den Unstrut-Hainich-Kreis und den Landkreis Northeim.

Weitere Informationen zum Thema: www.papiernetzde und www.papieratlas.de

