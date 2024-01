Parkplätze Parken am Eichholz in der Warteschleife geparkt

Arnsberg Anwohner haben Unterschriften für den Erhalt der Tiefgarage unter dem Kreishaus gesammelt. Der HSK prüft die Lage - schon seit Monaten.

Einen Parkplatz finden im Bereich Eichholz­straße und Wedinghauser Straße im Stadtteil Arnsberg? Selbst für Anwohner ein Kunststück: Vor allem unter der Woche herrscht während der Dienstzeiten von Amtsgericht, Kreisverwaltung und ausgelagerten Abteilungen der Bezirksregierung oft große Not. Da wäre es doch fatal, die vorhandene Tiefgarage unter dem Kreishaus einfach zu verfüllen und die Stellplätze darin ein für alle Mal „platt zu machen“ - anstatt sie für eine Vermietung / Bewirtschaftung zu nutzen? Das dachten sich auch die im Umfeld wohnenden Bürgerinnen und Bürger - und starteten während des Eichholz-Festes im Spätsommer 2023 eine Unterschriften-Aktion. Ergebnis: Mehr als 70 Unterzeichnende sind für den Erhalt der Parkanlage, die Liste samt Anschreiben wurde an Landrat Dr. Karl Schneider geschickt.

Getan hat sich seit September 2023 nichts

So weit, so gut, oder besser, nicht gut, denn: Getan hat sich seitdem nichts. Aktuell prüfe ein externes Büro für den HSK Kosteneinsparpotenziale sowie mögliche weitere Alternativen, gab Martin Reuther im September 2023 Auskunft. Das Ergebnis liege aber noch nicht vor, so der Kreissprecher damals. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Die Ergebnisse der neuen Berechnungen liegen noch nicht alle vor, darum wird auch der Bauausschuss für seine Sitzung am 30. Januar 2024 nach heutigem Stand keine Vorlage zur Beratung erhalten. Martin Reuther

Leider gebe es noch nichts Neues zur Tiefgarage, so Martin Reuther auf erneute Anfrage: „Die Ergebnisse der neuen Berechnungen liegen noch nicht alle vor, darum wird auch der Bauausschuss für seine Sitzung am 30. Januar 2024 nach heutigem Stand keine Vorlage zur Beratung erhalten“, so der HSK-Sprecher. Und ohne Politik läuft nichts. Der Bauausschuss muss zunächst eine Empfehlung an den Kreistag erarbeiten, dessen Beschluss in dieser Angelegenheit zwingend erforderlich ist. Verständlich, denn für eine Sanierung stehen geschätzte 1,3 Millionen Euro im Raum.

Blick in die Tiefgarage Eichholzstraße: Sie ist stark sanierungsbedürftig. Foto: Wolfgang Becker / WP

Hoffnung auf einen Erhalt der Garage besteht aber weiterhin, denn auch ein „Verfüllen“ wäre – mit veranschlagten Kosten von knapp 900.000 Euro – alles andere als preisgünstig. Das haben auch die Politiker des HSK-Kreistags auf dem Schirm. Die Garage war bereits im vergangenen Jahr Thema im Kreis-Bauausschuss. Die Kreisverwaltung gab seinerzeit zu Protokoll: Eine Sanierung sei sehr kostenintensiv – andererseits würde die Stilllegung ebenfalls erhebliche Mittel erfordern, außerdem wären dann auch die Parkflächen für die Kreis-Fahrzeuge hinfällig – die Vermietung von Parkflächen wäre ausgeschlossen. Darum wird die Sanierung empfohlen. Entscheiden müsse letztendlich die Politik. Und das muss sie noch immer.

Wer gar nicht wusste, dass es direkt gegenüber dem Eichholz-Friedhof unterirdischen Parkraum gibt – hier die Fakten: Der Hochsauerlandkreis betreibt auf seiner Liegenschaft Eichholzstraße 11, (neben dem Kreishaus) die besagte, in den 1960er-Jahren erbaute, eingeschossige Tiefgarage – mit 26 Stellplätzen, von denen aktuell neun für Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung reserviert sind. 17 Stellplätze stünden für eine Vermietung zur Verfügung.

