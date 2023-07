Pedelec-Fahrer bei „Mini-Massenkarambolage“ verletzt

Neheim. Drei Radfahrer stoßen auf dem Ruhrtal-Radweg zusammen – zwei sind verletzt, einer haut ab...

Bereits am Montag kam es gegen 11.15 Uhr auf dem Ruhrtalradweg im Bereich Neheim zu einem Unfall zwischen drei beteiligten Radfahrern. Ein 83-jähriger Pedelecfahrer aus Arnsberg stürzte, nachdem er von einem entgegenkommenden Radfahrer touchiert wurde. Er verletzte sich dabei leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der hinter ihm fahrende 76-jährige Pedelecfahrer, ebenfalls aus Arnsberg, stürzte über den bereits Verunfallten und verletzte sich dabei leicht. Der Radfahrer, der zuvor den zuerst Gestürzten touchiert hatte, war nicht mehr vor Ort. Er entfernte sich über den Ruhrtalradweg in Richtung Waltringen von der Unfallörtlichkeit.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg