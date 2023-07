Kunst vor Ort Peter Piek in Neheimer Werkstattgalerie „Der Bogen“ zu Gast

Neheim. Zur Ausstellungseröffnung gibt der Künstler außerdem ein Konzert mit seinen Pop-Perlen.

Die Ausstellung „Peter Piek“ im Verlauf des Arnsberger Kultursommers wird am Samstag, 8. Juli, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Werkstattgalerie „Der Bogen“, Möhnestraße 59 (im „Kunstwerk“) eröffnet.

Fulminant und lustvoll, quick­lebendig und strahlend, so stellen sich bei diesem bildenden Künstler und Musiker die Bilder und Popstücke dar. Wer ihn im vergangenen Jahr im „Golem“ erleben durfte, konnte sich weder dieser äußerst zurückhaltenden wie sympathischen Persönlichkeit noch seiner Darstellung entziehen. Peter Pieks Bilder entstehen entweder im Atelier oder auf seinen langen Fahrten.

Weltumspannende Arbeit

Ja, er malt auf Papier und Holz und benutzt Materialien, die wir kennen. Nein, er kennt keine bekannten Formate, und potenziell wären seine Arbeiten ins Unendliche erweiterbar. So arbeitet er seit Jahren mit anderen an einer weltumspannenden Arbeit unter dem Titel „One world – one painting“. Ganz nebenbei konnte er inzwischen seine Kunst weltweit zeigen. Seine bis ins Äußerste farbigen Kunstwerke lassen Blicke gleichzeitig ins Innere wie Äußere zu.

Die Titel seiner Bilder zeigen sich dabei teilweise kryptisch, mal auch verspielt. Der Leipziger Künstler lotet die Möglichkeiten der räumlichen wie farblichen Darstellung aus, untersucht Formen, Muster, Schriften – und findet Lösungen zu kompositorischen Problemen, die überraschen. Inspirationen scheinen dabei aus der Natur wie aus dem Großstadtleben zu kommen.

Zur Ausstellungseröffnung wird Piek ein Konzert mit seinen Pop-Perlen geben, die auf inzwischen sieben Alben veröffentlicht wurden. Dabei stehen die sphärischen wie rhythmischen Klänge des Multi­instrumentalisten mit der markant hohen Stimme im Vordergrund.

