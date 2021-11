Pflanzfest Bruchhausen: Von SGV-Hütte geht’s an die Arbeit

Bruchhausen. „Waldretter“-Pflanzfest am Samstag ab 11 Uhr hat Basis am schönen Vereinsheim des SGV Bruchhausen. 1000 Setzlinge warten auf fleißige Helfer.

Als sich fleißige Helfer der Abteilung Bruchhausen des Sauerländischen Gebirgsvereins im Jahr 2006 an die Arbeit machten, um eine schöne SGV-Hütte als neuen Treffpunkt der Wander- und Naturfreunde zu bauen, standen sie in einem dichten Wald. Heute sieht das anders aus: Die SGV-Hütte ist von Lichtungen umgeben - Borkenkäfer, Trockenheit und Sturm haben ganze Arbeit geleistet. Beim Pflanzfest unseres Projekts „WP-Waldretter“ am Samstag von 11 bis 14 Uhr in Bruchhausen soll oberhalb des Vereinsheimes das Initial für die Wiederbewaldung an dieser Stelle gesetzt werden.

Was gibt es da einen besseren Treff- und Ausgangspunkt für das „Waldretter“-Pflanzfest, als die SGV-Hütte mit aufgebautem Vorzelt. Der SGV Bruchhausen will die „Pflanzer“ auf seinem Gelände vor oder nach den Pflanzarbeiten mit Getränken und Imbiss stärken.

„Waldretter“ werden „Waldretter“ können auch noch kurzfristig am Samstag in Bruchhausen hinzustoßen und das Pflanzfest und die Aufgabe der Wiederbewaldung vor Ort durch aktive Hilfe, Baumspenden oder -Patenschaften unterstützen. Alle Informationen über das „Waldretter-Projekt“ unserer Zeitung und die symbolischen „Waldlokal“-Pflanzflächen finden Sie unter wp.de/waldretter

1000 Setzlinge werden gepflanzt

Rund 1000 Setzlinge haben die Mitarbeiter des Stadtforstes rund um Försterin Petra Trompeter besorgt, damit die „Waldretter“ Samstag auch alle Hände voll zu tun haben. Die Fachleute holen die „Waldretter“ in kleinen Gruppen am SGV-Heim ab und gehen mit ihnen die rund 150 Meter zur Pflanzfläche. Dort wurden bereits Löcher vorgebohrt - den Rest erledigen die Besucher des Pflanzfestes unter fachlicher Anleitung.

Die Mitglieder des SGV Bruchhausen mögen den Wald. Foto: privat

Die SGV-Abteilung Bruchhausen musste sich nicht lange bitten lassen, als Treffpunkt bereitzustehen. Sie ist stolz auf ihre Hütte. „Mit ihr begann ja eigentlich erst richtig die Erfolgsstory“, erzählt Vorsitzender Detlef Herbst, „wir brauchten damals eine Heimat“. Und die stand schon nach einem Jahr Bauzeit. Heute finden dort SGV-Veranstaltungen wie Frauen-Café, Feiern oder die 80er-Jahre-Party statt. „Bei uns im SGV geht es ja um viel mehr als ums Wandern“, so Detlef Herbst, „wir stehen für viel Geselligkeit“.

Mehr als Wandern

Die soll auch Samstag nicht zu kurz kommen. Der Kinderchor Bruchhausen hat sich angekündigt und will für musikalische Untermalung sorgen und natürlich auch selber Bäume pflanzen. Eng mit dem Wald verbunden ist auch der SGV Bruchhausen. Für die rund 170 Mitglieder werden jährlich an die 50 Veranstaltungen und Wanderungen angeboten. Auch zu mehrtägigen Wandertouren wie zuletzt auf dem Diemelsteig, dem Eder Höhenweg oder dem Winterberger Höhenweg brechen die Bruchhausener auf. Engagement für das Entendorf zeigt der SGV ohnehin: nicht nur nun beim Pflanzfest, sondern auch als langjähriger Organisator des Schnadegangs oder am 1. Mai. „Dann ist immer das ganze Dorf dabei“, so Detlef Herbst.

Hier finden Sie die Wanderhütte SGV Bruchhausen. Foto: Diana Lebch / Martin Haselhorst

2G-Regel gilt beim Pflanzfest

Das Pflanzfest unserer „Waldretter“-Aktion beginnt Samstag, 20. November, um 11 Uhr und endet um 14 Uhr. Besucher und „Waldretter“ sind willkommen. Es gilt die 2G-Regel, um Abstand und - wo nötig - Maske wird gebeten.

