Pflege-Ausbildung wird neu geregelt

Mit dem ersten Kurs für die neue gemeinsame dreijährige Ausbildung von Pflegefachkräften im Krankenhaus, Pflegeheim und ambulanten Pflegediensten startet die „Bildungsakademie für das Gesundheits- und Sozialwesen Hochsauerland“ am 1. April 2020 in Neheim. Träger der im August 2019 neu gegründeten Bildungseinrichtung mit Standorten in Neheim und Meschede sind das Klinikum Hochsauerland und der Caritas-Verband Arnsberg-Sundern.

Bisher hatten Klinikum und Caritas jeweils getrennte Bildungseinrichtungen für den Beruf des Gesundheits- und Krankenpfleger (getragen vom Klinikum) und für die Altenpflege (getragen von der Caritas). Klinikum und Caritas reagieren damit auf eine ab Januar 2020 geltende gesetzliche Neuregelung, die eine generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau im Krankenhaus oder Pflegeheim oder im ambulanten Pflegedienst vorsieht. Wer seine Ausbildung zum Gesundheits-. und Krankenpfleger oder zum Altenpfleger bereits im vergangenen Jahr begonnen hat, kann diese im alten Ausbildungssystem zu Ende führen.

Umzug in neue Schulungsräume

Unsere Zeitung sprach jetzt mit der Leiterin der Bildungsstätte Klinikum Hochsauerland, Heidelore Lessig, und dem Leiter der Caritas-Altenpflegeschule, Roland Breitling, über die anstehenden inhaltlichen Änderungen im neuen Ausbildungsgang und über arbeitsorganisatorische Änderungen in der neu gegründeten Bildungsakademie. Nachdem es bereits seit einigen Jahren eine Kooperation bei der Nutzung von Räumen im Neheimer Kaiserhaus gegeben hatte, ist aufgrund des hohen Bedarfs an neuen Pflegefachkräften und der damit verbundenen deutlichen Steigerung der Ausbildungsplätze ein Umzug in in die ehemalige Realschule Neheim nötig, wo die neue gemeinsame Bildungsakademie von Klinikum und Caritas deutlich mehr Raumkapazität für Ausbildungskurse findet. Betriebsbereit werden diese Räumlichkeiten im 2. Quartal 2020 sein. In Meschede startet der erste neu strukturierte Ausbildungskurs am 1. Oktober 2020.

Arnsberg Wettbewerb um neu ausgebildete Fachkräfte Wer sich künftig zur Pflegefachkraft ausbilden lassen will, schließt seinen Ausbildungsvertrag nicht mit der neu gegründeten Bildungsakademie für das Gesundheits- und Sozialwesen Hochsauerland ab. Ausbildungsplatzverträge werden weiterhin mit dem Klinikum Hochsauerland, dem Caritas-Verband Arnsberg-Sundern oder mit Kooperationspartnern der Bildungsakademie - dies sind zum Beispiel ambulante Pflegedienste - geschlossen. Der Pflegekraft-Azubi kann nach Abschluss seiner Ausbildung frei wählen, wo er arbeiten will. Er ist nicht an den Arbeitgeber gebunden, mit dem er seinen Ausbildungsvertrag schloss. Dies führt natürlich auch zu einem Wettbewerb zwischen Klinikum, Caritas und mobilen Pflegediensten um die auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrten neuen Pflegekräften.

Unverändert bleibt zwar die Zahl von insgesamt 4600 Ausbildungsstunden in Theorie und Praxis in der dreijährigen Ausbildung, doch die Inhalte werden neu strukturiert. „Geplant sind jeweils mindestens 400 Stunden Praxiseinsatz in der stationären Akutpflege (Krankenhaus), in der stationären Langzeitpflege (Pflegeheim) und in der ambulanten Kurz- und Langzeitpflege (ambulanter Pflegedienst)“, berichtet Roland Breitling. Während früher der Schwerpunkt der Praxis-Ausbildung zum Gesundheits-und Krankenpfleger eindeutig im Krankenhaus lag bzw. beim angehenden Altenpfleger im Altenpflegebereich, wird die Praxiseinsatzzeit in der Ausbildung auf Krankenhaus, Pflegeheim und ambulanten Pflegedienst gedrittelt.

Das theoretische Wissen, das für diese Praxiseinsätze benötigt wird, erhalten die Pflegeschüler in speziellen Seminarblöcken. „Nehmen wir mal die Haut- und Körperpflege als Beispiel. Das Wissen hierfür erhalten Schüler in einem gemeinsamen Kurs und können es dann bei Praxiseinsätzen in den drei Bereichen Krankenhaus, Pflegeheim und ambulanter Pflegedienst anwenden“, erklärt Heidelore Lessig.

Immer mehr ältere Patienten

Doch warum wird das alles neu strukturiert? Im Krankenhaus wird es im Zeichen des demografischen Wandels immer mehr ältere Patienten mit altersbedingten Krankheiten geben, die auch eine entsprechende Pflege benötigen. Umgekehrt sollten Altenpfleger ihr Wissen von Krankheiten im hohen Alter erweitern, um sich bei der Pflege noch besser auf die Heimbewohner einstellen zu können. „In anderen Ländern der EU wird schon seit Langem nicht zwischen der Ausbildung zum Altenpfleger und der Ausbildung zum Krankenpfleger unterschieden. Deutschland zieht jetzt bei der einheitlichen Ausbildung zur Pflegefachkraft nach“, berichtet Roland Breitling.

Und was hat der Patient davon? „Die Übergänge von Akutpflege im Krankenhaus zu ambulanter häuslicher Krankenpflege oder zur stationären Langzeitpflege im Pflegeheim sind leichter zu gestalten. Man wird in der Pflege deutlich mehr vom anderen wissen, was natürlich auch den Patienten zugute kommt“, sagt Heidelore Lessig.