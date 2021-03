Photovoltaik-Anlage auf Müscheder Ex-Deponie möglich

Müschede. Eine Nachfrage der CDU beim HSK ergab: Die Müscheder Ex-Deponie ist als Standort für eine Photovoltaikanlage prinzipiell geeignet.

Die CDU Müschede begrüßt Überlegungen für eine Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Müscheder Mülldeponie. Bereits vor einigen Jahren gab es Überlegungen auf der ehemaligen Mülldeponie in Müschede eine Photovoltaikanlage zu errichten. Auf der zentralen Reststoffdeponie des HSK in Meschede-Frielinghausen gibt es bereits eine PV-Anlage. Die CDU Müschede griff dieses Thema nun nochmals auf und erkundigte sich beim Hochsauerlandkreis nach dem aktuellen Stand.

Es sind noch Bodensetzungsprozesse abzuwarten

„Das Gelände bietet sich für eine Photovoltaikanlage an, da das Gebiet bereits eingezäunt ist und die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte sowieso nicht betreten werden darf“, so CDU-Ratsmitglied Christoph Hillebrand. „Somit kann ein Beitrag für den Klimaschutz geleistet werden, ohne landwirtschaftliche Flächen zu verbrauchen und ohne die Bevölkerung in irgendeiner Form zu beeinträchtigen“, so Hillebrand weiter.

Der Hochsauerlandkreis steht laut Antwortschreiben der Errichtung einer PV-Anlage an dem Müscheder Standort weiter positiv gegenüber, jedoch müssten erst die Setzungsprozesse der Deponie abgeschlossen sein.

Aufgrund einer groben Schätzung des HSK sei eine Anlage mit einer Leistung von mindestens 2.000 kWp auf dem Müscheder Deponiegelände möglich. Die CDU Müschede würde eine Investitionsentscheidung des HSK für eine PV-Anlage an dieser Stelle begrüßen.