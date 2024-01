Carsten Peters, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, leitet den Energiestammtisch am 22. Januar.

Energiestammtisch Photovoltaik und Co.: Neue Regelungen für Gebäudebesitzer

Arnsberg Der Energiestammtisch Arnsberg feiert 237. Auflage. Im Fokus stehen diesmal die Förderlandschaft und Erneuerbare Energien.

Mit Blick auf den sich spürbar beschleunigenden Klimawandel sind zum Jahresbeginn neue gesetzliche Regelungen im Gebäudebereich in Kraft getreten. Dazu gehören besonders das angepasste Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit den umstrittenen Regelungen zum Heizungstausch und die in dem Zusammenhang neugestaltete Förderung.

Zusätzlich entfalten neue Regelungen aus 2023, wie zum Beispiel die Aufteilung der CO₂-Kosten zwischen Vermieterinnen und Vermietern sowie Mieterinnen und Mietern, erst in diesem Jahr ihre volle Wirkung. Welche Auswirkungen und Fristen sich durch die neuen gesetzlichen Regelungen für Besitzer von Wohngebäuden ergeben und wie sich die bisherige Förderung verändert hat, erläutert Dipl.-Ing. Carsten Peters, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW in Arnsberg, während seines Vortrags. Zusätzlich werden die geplanten Verbesserungen bei Anschaffung plus Betrieb von Photovoltaik Dach- und Stecker-Solar-Anlagen (Balkonkraftwerke) angesprochen.

Hybride Veranstaltung

Neben dem Schwerpunktthema gibt es - wie immer - Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zum „Fachsimpeln“. Der 237. Energiestammtisch findet am Montag, 22. Januar 2024, ab 18.30 Uhr im Forum des Peter Prinz Bildungshauses der VHS Arnsberg, Ehmsenstr. 7, Arnsberg statt. Die Veranstaltung wird in hybrider Form durchgeführt. Von daher ist eine Teilnahme persönlich oder online möglich.

Die Veranstaltung ist dank Förderung der Stadt Arnsberg und des Landes NRW kostenfrei, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich! Diese erfolgt bei der VHS Arnsberg unter Tel. 02931/13464 oder per E-Mail an vhs@vhs-arnsberg-sundern.de.

