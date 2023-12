Brand in Stemel

Brand in Stemel Pkw-Brand: Straßensperrung in Stemel

Sundern. Wegen eines brennenden Pkw ist die Landstraße 519 in Stemel gesperrt. Das ist bisher bekannt.

Die Landstraße 519 zwischen Sundern und Hachen musste in Stemel aktuell gesperrt worden. Auf der Straße stand ein Pkw in Vollbrand. „Es befinden sich keine Personen im Fahrzeug oder im Gefahrenbereich“, teilt die Polizei am Morgen mit.

Die Feuerwehr Sundern war vor Ort und löschte das Fahrzeug, das mitten auf der wichtigen Verkehrsachse in Brand geriet. Ein Unfall war dem Brand nicht vorangegangen.

Wir berichten weiter

Der Pkw brannte mitten auf der Straße. Foto: Feuerwehr Sundern

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg