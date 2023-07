Pkw-Crash auf Kreuzung nahe Arnsberg-Holzen: Zwei Verletzte

Holzen. Bei einem Pkw-Unfall nahe Holzen verletzt sich ein Mendener schwer und ein Soester leicht.

An einer Kreuzung kam es am Donnerstag, 29. Juni, gegen 5.45 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 65-jähriger Soester befuhr die L 682 von Holzen und beabsichtigte, auf die K 26 in Richtung Sundern abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines von rechts kommenden 47-jährigen Mendeners. Bei dem Unfall verletzte sich der Mendener schwer und der Soester leicht. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

