Poesiepfad Arnsberg: Endlich wieder Leichtigkeit

Rumbeck. Nach langer Pause widmeten sich die Poesiepfad-Organisatoren dem Thema Leichtigkeit. Lionsclub Arnsberg/Sundern stiftet neue Symbol-Schaukästen

Durch die Pandemie bedingt mussten seit dem Frühjahr 2020 die beliebten und von vielen Liehabern besuchten Vorstellungen der Poesiepfad-Gedichte im Mühlbachtal zum Wechsel der Jahreszeiten ausfallen. Das ist nun anders geworden.

Poesiepfad erhält viermal im Jahr neue Texte Die Texte auf dem Poesiepfad werden regelmäßig 4-mal im Jahr mit der kalendarischen Veränderung der Jahreszeiten gewechselt. Aktuell sind es zwanzig Texte zum Thema „Leichtigkeit“. Den Poesie-Pfad gibt es seit Juni 2005: Ein Gemeinschaftsprojekt der Literarischen Gesellschaft Arnsberg mit dem Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberger Wald. Er ist auch mit Rollstühlen befahrbar und als Rundweg von zwei Kilometer Länge innerhalb etwa einer Stunde zu bewältigen. Das Mühlbachtal bei Rumbeck ist in seiner Vegetation und Landschaft sehr abwechslungsreich.

Der „Virtuelle Poesiepfad“ konnte durch Versenden von meist aufheiternden Gedichten die Situation überbrücken. Nach dieser auch für das Poesiepfad-Team nicht leichten Zeit konnte es endlich wieder mit dem Thema „Leichtigkeit“ der Schar der treuen Poesiepfad-Anhänger und Hinzugekommenen vor Ort Gedichte zum Herbstbeginn vorstellen. Jutta Juchmann und Reiner Ahlborn hatten 20 Texte ausgewählt, die in neuen vom Lions Club Arnsberg-Sundern gestifteten Schaukästen präsentiert werden.

Symbole ausgestellt

„Wir machen es heute kurz bei den Erläuterungen der Exponate“, begrüßte Ahlborn die zahlreich erschienen Lyrik-Liebhaber, „denn wir haben besondere Texte ausgesucht, die für sich selbst sprechen.“ Etliche der ausgewählten Dichter sehen in Federn, Schmetterlingen und Löwenzahn Symbole der Leichtigkeit. So zitierte Wolfgang Wirth gerne das Gedicht von Carlo Karges „Wer Schmetterlinge lachen hört“. „Denn ich habe heute Morgen einen Kohlweißling lachen gehört“, verkündete er. Diese Symbole der Leichtigkeit sollen den Menschen beim Umgang mit schwierigen Lebenslagen Mut machen und zur Entspannung anregen, profan ausgedrückt: „nimm‘s leicht“.

Auch in ihrem heiteren Gedicht „Take it easy“ empfiehlt Mascha Kaléko: „Nimm‘s auf die leichte Schulter“. Sie bekennt allerdings, dass ihre leichte Schulter dadurch schließlich so belastet war, dass ihr Körper schief wurde. Also packte sie es auf die andere Schulter, die schwere.

Reiner Ahlborn trug dann die englische Fassung des Songs „Don’t worry – be happy“ von Bobby McFerrin vor, wohl gemerkt gesprochen, weil er seinen Gesang dem Publikum nicht zumuten wollte. Beim Dialog von Balu und Mogli in „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ wagte er es dann doch ansatzweise, wobei einige aus der Gruppe helfend mit einstimmten. Befasst man sich mit dem Thema Leichtigkeit, liegt natürlich das bekannte Buch „Die Leichtigkeit des Seins“ von Milan Kundera nahe.

Zwei Autoren des Poesiepfads haben sich dieses Titels dichtend angenommen, einer davon Udo Jürgens. Leichtigkeit im Sinne von Fliegen, Schweben, Entspannen und Schwimmen ziehen sich heiter, aber auch nachdenklich durch die Gedichte des Herbst-Poesiepfads, fast ausschließlich verfasst von modernen Autoren oder Songtextern. „Es waren diesmal besonders schöne Gedichte“, bekannten zwei Besucherinnen, die wohl schwerere Kost vom Poesiepfad gewohnt waren. Am Ende zitierte Reiner Ahlborn Verse, die es nicht in die Schaukästen des Poesiepfads gebracht hatten: „Nehmt den Husten nicht so schwer, jetzt kommt der Hustinettenbär“. Der kam dann auch und sorgte für Leichtigkeit der Atemwege, indem jeder sich aus der Hustenbonbontüte bedienen konnte, um lutschend den Heimweg anzutreten.