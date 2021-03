Blick auf den Bergheimer Sportplatz (Luftbild aus 2018): Die Stadt hält am Plan fest, dass der Aschensportplatz U-förmig bebaut werden soll. Dabei soll es - wie künftig auch in anderen Neubaugebieten - bei der Schaffung von Mehrfamilienhäusern eine Quote mit öffentlich geförderten Wohnungen geben. Die frei bleibende Mittelfläche des Bergheimer Sportplatzareals soll öffentlicher Quartiers- und Bewegungspark werden.