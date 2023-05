Polizei erwischt in Arnsberg zahlreiche Verkehrssünder

Geschwindigkeitsüberwachung als Schwerpunkt: Am Dienstag hat die Polizei im gesamten Stadtgebiet Arnsberg an verschiedenen Stellen Verkehrskontrollen durchgeführt (Symbolfoto).

Arnsberg. Polizei kontrolliert Verkehr im Stadtgebiet Arnsberg – und stellt zahlreiche Verstöße fest.

Am Dienstag hat die Polizei im gesamten Stadtgebiet Arnsberg an verschiedenen Stellen Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden die Beamten in 44 Fällen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen tätig. neun davon haben einen Bußgeldbescheid zur Folge. Zehn Autofahrer wurden wegen Telefonierens am Steuer angezeigt. Zwei Fahrzeugführer standen unter Drogeneinfluss.

In sechs Fällen wurden unterschiedliche Strafanzeigen – u. a. wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis – erstattet.

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Personen wurden im Rahmen der allgemeinen Überprüfungen festgestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg