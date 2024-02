Polizei-Großeinsatz bei Firma in Arnsberg

Die Polizei ist am Sonntagabend in einer Firma auf der Hellefelder Straße im Einsatz.

Arnsberg Noch sind die Hintergründe unklar, doch die Polizei ist am Sonntagabend mit vielen Beamten bei einer Firma in Arnsberg im Einsatz.

Die Polizei ist am Sonntagabend zu einem Großeinsatz bei einer Firma in der Hellefelder Straße Arnsberg ausgerückt. Zu den Hintergründen des Einsatzes machte eine Polizeisprecherin auf Anfrage zunächst keine Angaben. Es sei eine verdächtige Mitteilung gemacht worden, die überprüft werde, teilte die Polizei im Hochsauerlandkreis auf X (ehemals Twitter) mit. Am Abend rückte jedoch noch Verstärkung an, das Firmengelände ist voller Polizei.

Nach aktueller Erkenntnislage besteht aber keine Gefahr für die Bevölkerung. (mit dpa)

