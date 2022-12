HSK: Blitzeis-Lage entspannt sich nach frühen Unfällen

Hochsauerlandkreis. Mehr als 20 Unfälle wegen Glatteis meldet die Kreispolizei Hochsauerlandkreis am Morgen.

Aufgrund von Glätte kam es im Hochsauerlandkreis seit den frühen Morgenstunden schon zu mehr als 20 Unfällen im Kreisgebiet. Das teilte die Polizei am Morgen gegen 8 Uhr Twitter mit. „Auch wenn sich die Situation in einigen Regionen entspannt, ist weiterhin absolute Vorsicht geboten“, warnt die Polizei.

In Arnsberg liegen die Temperaturen zwar inzwischen bei 4 Grad und damit deutlich über dem Gefrierpunkt, jedoch fällt der Regen auf immer noch teilweise eiskalte Straßenbeläge. In den Hochlagen - zum Beispiel in Sundern - ist die die Gefahr von eisglatten Straßen in einigen Bereichen noch nicht gebannt. Auf dem Weg von Arnsberg nach Amecke meldet unser Reporter am Morgen keine rutschige Straße mehr.

