Polizei: Nur vereiste Anstiege sorgen im HSK für Probleme

Ruhige Verkehrslage in der Nacht auf den Straßen in Arnsberg und Sundern.

Hochsauerlandkreis. Die Polizei vermeldet am Montagmorgen eine entspannte Verkehrslage. Nur an vereisten Anstiegen wie dem Neheimer Totenberg gibt es Probleme.

Die Polizei des Hochsauerlandkreises vermeldet am Montagmorgen eine angesichts der Wetterbedingungen weitestgehend entspannte Verkehrslage. Seit dem Sonntagabend habe es im Kreisgebiet nur einen Unfall mit Sachschaden gegeben - und den in Herdringen. „Ansosten ist die Lage ruhig“, sagt Polizeisprecher Holger Glaremin am Montagmorgen, „die sauerländer Autofahrer können mit dem Wetter umgehen“.

Probleme, das sei aber nicht ungewöhnlich, gebe es an Steigungen im Kreisgebiet. So kommt es auch am Neheimer Totenberg zu Behinderungen.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern erhalten Sie über unseren Newsletter.