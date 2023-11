Polizei sucht Bankkarten-Betrüger

Fahndung nach einem Mann in arnsberg

Arnsberg Um Mithilfe wird gebeten: Wer kennt diesen Mann? Er soll unrechtmäßig mehrfach Geld vom Konto einer Neheimerin abgehoben haben

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am 15. August verlor eine Frau ihre Bankkarte. In einer Bank in Neheim folgte mit der Karte eine unberechtigte Abhebung. Später wurde die Karte noch drei Mal eingesetzt. Bei der Geldabhebung wurde der Täter gefilmt. Jetzt sucht die Polizei den Mann mit einem Bild aus einer Überwachungskamera.

Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

