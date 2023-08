Polizei sucht mit Foto nach Neheimer Einbrecher

Die Einbrecher finden Schwachstellen in der Haussicherung.

Neheim. Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei nach einem Einbrecher in Neheim. Sie fragt: Wer kennt diesen Mann?

In Arnsberg in der Schobbostraße im Stadtteil Neheim kletterten zwei unbekannte Tatverdächtige über ein Garagendach und ein angrenzendes Flachdach zu einer Wohnung im Obergeschoss. Hier wurde ein Küchenfenster aufgehebelt. Die Wohnung wurde durchsucht. Erbeutet wurden Bargeld und Elektronikartikel. Eine Innenraum-Kamera im Wohnzimmer zeigt einen der beiden Tatverdächtigen unmaskiert und in guter Qualität.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Tatverdächtigen machen? Alle Weitere im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/111581

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

