Polizei sucht Zigarettendiebe

Arnberg/Brilon. Unbekannte sind in zwei Supermarkte eingebrochen und haben Zigaretten mitgehen lassen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in einen Supermarkt in Arnsberg im Bereich „Teutenburg“eingebrochen. Gegen 3 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie Zigaretten. Möglicherweise flüchteten die Täter mit einem grauen BMW. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen und fügt hinzu:

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem ähnlichen Fall in Brilon am „Mühlenweg“. Wieder drangen unbekannte Täter gegen 3 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt ein. Auch hier machten die Täter Zigaretten als Beute. Hier besteht ebenfalls der Verdacht, dass die Täter mit einem Auto vom Tatort geflohen sind.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei einer Polizeiwache im Hochsauerlandkreis zu melden. Die Polizeiwache in Arnsberg ist unter der Telefonnummer 02932 - 90200, die Polizeiwache in Brilon unter der02961 - 90200 erreichbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in den jeweiligen Fällen übernommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg