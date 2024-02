Polizei zieht drei betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

Arnsberg/Sundern Bei mehreren Kontrollen fielen übers Wochenende Verkehrsteilnehmer auf, die nicht mehr nüchtern am Steuer saßen: Anzeigen.

Die Polizei hat bei mehreren Kontrollen am Wochenende verschiedene Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter verschiedenen Drogen standen. Am Freitagabend wurde die Polizei in Arnsberg auf einen betrunkenen Radfahrer aufmerksam. Gegen 22:50 Uhr wurde dieser im Bereich des Herdringer Weges kontrolliert. Der 37-jährige Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und es folgt eine Anzeige. Das berichtet die Polizei.

Auch interessant

In Sundern kam es am Sonntag zu zwei weiteren Verkehrsdelikten. Gegen 8:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Sundern mit seinem Fahrrad den Ochsenkopf. Er war angetrunken und stand unter Drogen. In den Abendstunden fiel gegen 22:10 Uhr Beamten der Wache Sundern die Fahrweise eines 23-Jährigen im Bereich Hellefeld auf. Eine sich anschließende Kontrolle zeigte, dass der junge Mann aus Sundern unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand. In beiden Fällen erfolgten Blutproben sowie jeweilige Anzeigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg