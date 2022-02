Polizeikontrolle Arnsberg: Mann fährt unter Drogeneinfluss

Bei einer Polizeikontrolle in Hüsten haben die Beamten einen Mann aus Arnsberg beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt (Symbolbild).

Hüsten. Die Polizei in Arnsberg erwischt einen Mann beim Fahren unter Drogeneinfluss. Bei der Kontrollen finden die Beamten dann noch etwas anderes.

Die Polizei hat einen 32 Jahre alten Arnsberger beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt. Die Beamten kontrollierten den Mann mit seinem Fahrzeug am Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Bahnhofsstraße in Hüsten. Ein Drogentest zeigte nach Angaben der Polizei einen positiven Befund auf, so dass zudem eine Blutprobe entnommen wurde.

In der Kleidung des Arnsbergers fanden die Beamten zudem geringe Mengen Betäubungsmittel. Sie erstatten Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus Arnsberg und Umgebung

Arnsberg: So rückt die Polizei im HSK Dealern auf die Pelle.

Hüsten: Nach Leichenfund in der Ruhr – Obduktion angeordnet.

Brand in Herdringen: Erneut Feuer am Freitagmorgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg