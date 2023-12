Zwei Vorfälle sollen sich in den vergangenen Tagen am Supermarkt an der Von-Lilien-Straße ereignet haben.

Blaulicht Polizisten müssen in Hüsten zweimal eingreifen

Hüsten Räuber und Trickdiebe waren offenbar in und vor einem Supermarkt aktiv. In einem Fall wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Ein 35-jähriger Mann aus Arnsberg steht derzeitigen Erkenntnissen nach im Verdacht, am Freitag gegen 17 Uhr einer 62-jährigen Neheimerin im Supermarkt an der „Von-Lilien-Straße“ die Geldbörse entwendet zu haben. Das berichtet die Polizei. Als er im weiteren Verlauf von Zeugen festgehalten wurde, wehrte er sich und schlug um sich. Der Tatverdächtige verletzte dabei eine 51-Jährige aus Arnsberg und eine 34-Jährige aus Hemer leicht. Die Beamten stellten mögliche Tatbeute sicher und nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft für den 35-jährigen Tatverdächtigen an.

Täter bestehlen 84-Jährige

Bereits am Donnerstag erbeuteten unbekannte Täter die Geldbörse einer 84-jährigen Arnsbergerin. Die Frau hatte ihre Geldbörse bereits wieder in ihrem geparkten Auto verstaut, nachdem sie im erwähnten Supermarkt an der Von-Lilien-Straße einkaufen war. Auf dem Parkplatz wurde sie gegen 16 Uhr von den mutmaßlichen Tätern angesprochen. Die Tatverdächtigen gaukelten der 84-Jährigen vor, dass aus ihrem Auto Öl ausgelaufen sei. Gemeinsam öffnete man die Motorhaube des Autos. Vermutlich diente das der Ablenkung, während ein weiterer unbekannter Täter die Geldbörse aus dem Auto entwendete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

