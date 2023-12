Pünktlich zu Weihnachten: Turmuhr steht auf 5 vor 12

Trübe Aussichten: Die Turmuhr an einer der Seiten des „Neheimer Doms“ zeigt 5 vor 12. Die Wartung muss warten - richtig ticken wird die Uhr erst Ende Januar wieder.

Neheim Uhrwerk und Glockenspiel im „Neheimer Dom“ sind voneinander getrennt, damit man wenigstens hört, was die Stunde geschlagen hat.

Oliver Jolmes nennt es schlicht „dämlich“, dass das Uhrwerk am Turm von Sankt Johannes Baptist ausgerechnet im Advent den Geist aufgegeben hat. Er kennt das schon, die Uhren dort oben gehen immer wieder mal anders, aber musste das sein? Der Mann aus dem Kirchenvorstand hat Kontakt aufgenommen mit dem Dombauverein, wieder einmal. Denn die Reparatur dürfte einiges kosten, wieder einmal.

Drama im Dachstuhl

„Das Innenleben der Uhr ist durch und durch mechanisch, sie tickt analog“, erläutert Jolmes, der für die Uhr verantwortlich ist und sich für die uralte Technik auch stark interessiert. „Wir bekommen tatsächlich vom Erzbistum Paderborn Zuschüsse, damit wir das Innenleben der Uhr erhalten. Es ist ausdrücklich nicht gewünscht, dass wir hier auf digital umstellen“ Klemmt also nur eines von den ganz analogen tausend Schräubchen oder ist eine Schraube locker, stimmen die Zeiger nicht mehr mit der wirklichen Uhrzeit überein. Ein Sachverständiger der Firma Dürr, die schon öfter bemüht wurde, um sich um die Neheimer Zeit zu kümmern, war schon da und hat sich Drama im Dachstuhl angeschaut.

Das ist nicht so einfach wie es klingt. Erst geht es die enge Wendeltreppe hoch und bis über die Orgel ins Gestühl. Und dann wartet dort noch eine 16 Meter lange Leiter: Nichts für Menschen mit Höhenangst, ganz sicher nicht.

Mit Hilfe des Experten hat Jolmes es geschafft, das Läuten der Uhr und das Zifferblatt voneinander zu entkoppeln. So können die Neheimer das Angelus-Läuten, welches immer um 7, 12 und 19 Uhr erklingt, und das Schlagen der Viertel-, halben und ganzen Stunden wenigstens hören: „Das Schlagen und Läuten kommt zur richtigen Zeit“, versichert Holmes. „Es passt eben nur nicht zum Zifferblatt.“ Ende Januar, so hat die Spezialfirma versichert, werde repariert - vor Ort in luftiger Höhe.

Pfarrkirche steht unter Denkmalschutz 1913 ist der Sauerländer Dom, die Pfarrkirche St. Johannes Baptist, fertiggestellt worden. Das Gotteshaus wurde gebaut, weil die frühere Schinkel-Kirche am selben Standort zu klein für die im Zuge der Industrialisierung wachsende Gemeinde wurde. 77 Meter hoch ist der Westturm der Kirche, an dem an allen vier Seiten die Uhrzeit zu lesen ist. Die beiden Osttürme haben eine Höhe von 41 Metern. 48 Meter hoch hängen die Uhren selbst, die von einem mechanischen Uhrwerk im Turm gesteuert werden, das mehr als 100 Jahre alt ist. 1983 ist die Kirche unter Denkmalschutz gestellt worden. 1000 Sitzplätze gibt es laut Dombauverein im Inneren der Pfarrkirche St. Johannes Baptist sowie weitere 2000 Stehplätze.

Ironie der Geschichte: Eines der Zifferblättter steht jetzt auf 5 vor 12. „Ich glaube nicht an Zufälle“, sagt Oliver Jolmes. „Das hat irgendetwas zu bedeuten.“

Oliver Jolmes vom Kirchenvorstand steht im Turm vor dem Kunstwerk des Uhrmacherhandwerks. Es ist über hundert Jahre alt. Foto: WP

