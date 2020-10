Nach 30 Jahren Deutsche Einheit kann die Erinnerung schwach werden, wie es in der Zeit war, als es noch zwei deutsche Staaten gab. Die 84-jährige Neheimerin Marianne Lenze erinnert sich in diesen Tagen an schlimme Stunden, die sie am 26. Oktober 1981 am Grenzübergang zu Osterberlin an der „Heinrich-Heine-Straße“ erlebte. Damals wurde sie bei der illegalen Einfuhr von Druck-Erzeugnissen und Medikamenten erwischt und musste sich dann in einem kleinen Raum mit abgetönten Fensterscheiben dem strengen Verhör von DDR-Zöllnern stellen.

„Mir wurde beim Verhör durch die DDR-Zöllner richtig übel“

„Damals wurde mir beim Verhör richtig übel“, erinnert sich Marianne Lenze (geb. Teipel), die die illegale Ware ihrem Bruder Paul Teipel bringen wollte, der als katholischer Priester in dem kleinen Ort Kayna (50 km südlich von Leipzig) tätig war. Als Treffpunkt hatte sie mit ihrem Bruder das Hotel „Metropol“ in Ost-Berlin ausgemacht. Dort kam es sie an jenem Tag allerdings erst drei Stunden später als geplant an, weil der diensthabende Oberkommissar im Zollamt zunächst alles von der Neheimerin wissen wollte. „Er fragte mich: Warum wollen Sie in die DDR einreisen? Wen wollen Sie besuchen? Was wollen Sie dort machen? Für wen sollten die Druck-Erzeugnisse und Medikamente bestimmt sein?“, erzählt Marianne Lenze.

Die fertiggestellte Kirche durfte Paul Teipel zunächst nicht nutzen. Die Stasi hatte Bedenken wegen des Jugendraums im Kirchengebäude, wo "staatsfeindliche Gedanken sich hätten verbreiten können". Deshalb wurde die Kirche verschlossen und versiegelt. Paul Teipel hielt deshalb den Gottesdienst neben der verschlossenen Kirchentür. Foto: Privat

Die couragierte Neheimerin, Ehefrau des bekannten und mittlerweile verstorbenen CDU-Politikers Berni Lenze, ließ sich im Verhör aber nicht beirren. In diesen Stunden erging es der damals 45-Jährigen wie ihrem Bruder, der schon oft von Mitarbeitern der DDR-Staatssicherheit (Stasi) verhört und überwacht wurde. Denn ein katholischer Priester war damals der Stasi suspekt, zumal er in einem Kirchenneubau noch einen Jugendraum als öffentlichen Treffpunkt einrichten wollte., Die Stasi befürchtete damals dort die Verbreitung „systemfeindlichen Gedankenguts“.

Illegale Ware nicht extra versteckt

Marianne Lenze hatte schon öfters Dinge über die Berliner S-Bahn-Station Friedrichstraße in die DDR geschmuggelt, doch bisher war sie dabei nie aufgefallen. Am Auto-Grenzübergang „Heinrich-Heine-Straße“ war dies anders. Die 84-Jährige erzählt: „Am 26. Oktober 1981 hatte ich die Druckerzeugnisse - zum Beispiel einen Quelle-Katalog für die Haushälterin meines Bruders - und auch Medikamente wieder mal nicht extra versteckt. Sie lagen offen in der Tasche. Ich meinte damals, es wäre schlimmer gewesen, wenn ich noch extra einen doppelten Boden gebaut hätte und es dann aufgefallen wäre“.

Stasi-Abhöranlagen in Wohnung des Priesters Teipel Paul Teipel, Bruder der Neheimerin Marianne Lenze (geb. Teipel), arbeitete im ostdeutschen Kayna als Priester „unter Stasi-Aufsicht“. Sein Pfarrhaus war „verwanzt“. Als Paul Teipels sehnlichst gewünschte Kirche in Kayna endlich errichtet worden war, kamen DDR-Behördenvertreter. Sie verriegelten und versiegelten die Kirchentür. Paul Teipel hielt dann die heilige Messe neben der verschlossenen Kirchentür Paul Teipel folgte nach seiner Priesterweihe im Jahr 1956 der Bitte des Erzbischofs Jaeger, wonach 5 der 33 geweihten Neu-Priester im Raum Magdeburg tätig sein sollten. Dazu entschied er sich freiwillig. Er wollte trotz der Stasi-Schikanen nie nach Westdeutschland fliehen. Er wollte seiner ostdeutschen Kirchengemeinde Kayna nicht im Stich lassen. Paul Teipel starb 2012.

Im Endeffekt ging es dann relativ glimpflich für Marianne Lenze ab. Die insgesamt sieben Druckerzeugnisse und zwei Packungen mit Medikamenten (300 kapseln) wurden vom den DDR-Zöllnern beschlagnahmt. Hierüber bekam sie einen schriftlichen „Beschlagnahme-Einziehungs-Entscheid“, den sie nie wegwarf. Das vergilbte Stück Papier zeigt sie unserer Zeitung und holt dann ein weiteres vergilbtes Papier hervor. Darauf steht in großen Buchstaben „Strafverfügung“. Wegen Verstoßes gegen das Zollgesetz musste Marianen Lenze 100 Mark Strafe zahlen, dann wurde sie entlassen und konnte sich mit ihrem Bruder Paul in Ostberlin treffen.

US-Dollar in Dach-Innenverkleidung

Marianne Teipel war an jenem Tag zuvor mit ihrem anderen Bruder Franz-Josef Teipel nach West-Berlin per Flugzeug gereist. Mit dem Taxi ging es dann zum Grenzübergang an der Heinrich-Heine-Straße in Berlin-Stadtmitte. Während ihr Bruder, der schon Jahre in den USA lebte und mittlerweile US-Bürger geworden war, bei der Einreise am Checkpoint Charlie mehr Glück hatte und pünktlich im Hotel war, kam Marianne Lenze dort erst viel später an. „Im Hotel Metropol sprachen wir platt am Tisch, wenn der Ober kam. Er sollte dann glauben, dass wir Holländer seien. Wir gingen davon aus, dass die Kellner Stasi-Mitarbeiter waren“, berichtet Marianne Lenze.

In diesem VW Käfer schmuggelte Marianne Lenzes Bruder, Pastor Paul Teipel (rechts), damals eine hohe US-Dollar-Summe in die DDR, damit von den Devisen eine Kirche in Kayna gebaut werden konnte. Das Geld war in der Innenverkleidung des Autodachs versteckt. Foto: Privat

Franz-Josef Teipel spielte einige Jahre zuvor noch eine weitere wichtige Rolle bei der Devisen-Versorgung seines Bruders Paul. „Paul wollte in Kayna eine Kirche bauen, doch hierfür fehlte Geld. Franz-Josef unterstütze Paul beim Sammeln von Geld in den USA: Insgesamt kam ein hoher US-Dollar-Betrag zusammen. Diese Scheine wurden dann in der Dach-Innenverkleidung des VW-Käfers meines Bruders Paul versteckt. Er fuhr den Wagen aus dem Westen in den Osten - und alles ging gut“, atmet Marianne Lenze heute noch auf.

Freude über Wiedervereinigung

Angesichts dieser oft nervenaufreibenden Erlebnisse war es natürlich eine Riesenfreude, als Marianne und Berni Lenze mit Tränen in den Augen am 9. November 1989 die innerdeutsche Grenzöffnung am Fernsehen in Neheim miterlebten. „Wir sollten uns alle über dei deutsche Einheit freuen. Es ist mir völlig unverständlich, dass sich heute einige Bürger den Wiederaufbau der Mauer wünschen“, sagt Marianne lenze und legt sorgsam das alte Album mit Fotos ihres Bruders Paul zur Seite.