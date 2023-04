R-Café bleibt Montag und Dienstag erneut geschlossen

Baustelle an der Dicken Hecke: Wegen der Straßenbauarbeiten bleibt das R-Café noch einmal zwei Tage geschlossen.

Neheim. Aufgrund der Straßenbauarbeiten bleibt das R-Café am Montag und Dienstag erneut geschlossen. Das sind die Hintergründe.

Aufgrund der Straßenbauarbeiten an der Zufahrt über die „Dicke Hecke“ musste das R-Café am Montag und am heutigen Dienstag, 25. April, noch einmal geschlossen bleiben.

Bei der ersten kurzen, durch die Baustelle bedingten, Schließung zu Beginn der vergangenen Woche nutzt R-Café-Betreiber Peter Sachnik die Ausfallzeit für Renovierungsarbeiten am Fußboden der Gastronomie. Am Freitag, Samstag und Sonntag hatte das R-Café zwischendurch wieder geöffnet.

Auf der „Dicken Hecke“, die direkt am R-Café in Neheim liegt, wird aktuell der Straßenbelag aufgetragen. Im Café wird derweil der Terrassenboden gereinigt, ehe am Mittwoch wieder normal geöffnet werden soll.

