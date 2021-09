Radsport: Hier läuft der Live-Stream zur Sauerland-Rundfahrt

Jon Knolle will heute angreifen bei der 5. Sauerland-Rundfahrt.

Arnsberg/Sundern. „Wir greifen an“, sagt Jörg Scherf vom Team SKS Sauerland vor dem Start der Sauerland-Rundfahrt am Sonntag um 11.15 Uhr. Hier ist der Livestream.

Die 5. Sauerland-Rundfahrt der Radprofis startet um 11.15 Uhr am Sonntag in Neheim und führt über 136 KIlometer und gut 4000 Höhenmeter bis auf den Kahlen Asten. „Wir werden angreifen“, sagt Teammanager Jörg Scherf vom Team SKS Sauerland. Nach den turbulenten Auftritt bei der Deutschland-Tour vor wenigen Wochen will es das sauerländer Profiteam beim Heimspiel und Bundesliga-Finale noch einmal richtig krachen lassen.

Nach dem Bergpreis von Wenholthausen am Samstag, der ebenfalls in die Bundesliga-Wertung einging, und vor dem Finale der Bundesliga führt das Team SKS Sauerland die Wertung an und kann auf dem Kahlen Asten eine großartige Saison krönen. Die Tour passiert Arnsberg (ca. 11.30 Uhr), Oeventrop (11.40 Uhr), Hirschberg, Sundern (12.50 Uhr), Eslohe und führt später von Winkhausen hoch bis auf das Dach des Sauerlandes.

Einer der SKS-Topfahrer war beim Wenholthausener Bergfahren gestürzt. „Jon Knolle wurde arg lädiert“, sagt Teamchef Jörg Scherf. Nach vier Stunden Wartezeit im Arnsberger Krankenhaus hat er dieses verlassen und sich vom Arnsberger Arzt Michael Demmel „flicken“ lassen. Heute will Jon Knolle an den Start gehen. „Wir haben alle Mann an Bord und sind hochmotiviert“, freut sich Jörg Scherf, „auch das Wetter ist mega“.

