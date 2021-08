Raub auf dem Arnsberger Neumarkt

Arnsberg. Ein Raub am hellen Tage mitten auf dem Arnsberger Neumarkt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls am Mittwoch.

Nach einem Raubdelikt am Mittwoch auf dem Arnsberger Neumarkt sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 16-jähriger Arnsberger gab an, gegen 16.15 Uhr an dem Täter vorbeigegangen zu sein. Dieser packte den Arnsberg am Nacken und zog ihn zurück. Er hielt ihn fest und forderte die Tasche des 16-Jährigen. Im Laufe der Auseinandersetzung entriss der Täter die Tasche und flüchtete vom Neumarkt.

Täterbeschreibung

Die Tat wurde erst am Abend bei der Polizei gemeldet. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 20 bis 25 Jahre alt; circa 1,80 Meter groß; südosteuropäisches Aussehen; schwarze kurze Haare; blaues T-Shirt; kurze graue Jogginghose; schwarze Schuhe der Marke Nike; Umhängetasche mit dem Aufdruck „Turkish Airlines“.

Zeugen gesucht

Die Polizei fragt: Wer konnte die Tat beobachten? Wer kann Angaben zum Täter machen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90200 in Verbindung.

