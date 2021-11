Raubüberfall in Arnsberg: Zwei Tatverdächtige gesucht

Nach einem Raubüberfall in Arnsberg sucht die Polizei zwei Tatverdächtige.

Arnsberg. Ein 24-jähriger Arnsberger wurde in der Nacht Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei sucht zwei vermeintliche Täter.

Erst jetzt wurde ein Fall von einem Raubüberfall am Wochenende bekannt: Am Samstagmorgen ist gegen 2.00 Uhr war ein 24-jähriger Arnsberger mit einem Messer bedroht worden. In der Straße „Zum Schützenhof“ sei der Arnsberger von zwei Männern angesprochen worden.

Plötzlich habe einer der Tatverdächtigen ein Messer gezogen und das Handy des 24-Jährigen gefordert. Beim Versuch zu flüchten schlug ihn einer der Männer ins Gesicht. Hierbei verlor er seine Base-Cap und seine Airpods. Diese nahmen die Täter an sich. Nachdem er auf sich durch Klingeln in der Nachbarschaft aufmerksam gemacht hatte, flüchteten die Täter in Richtung der Straße „Auf der Alm“. Einer der Männer hatte eine Glatze und eine auffällig lange Nase. Außerdem trug er ein braunes Oberteil. Der Andere hatte kurze blonde Haare, eine blaue Jeans und eine schwarze Brille.

Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der der Rufnummer 02932 / 90 200.

