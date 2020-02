Realschule Hüsten will sich ein Losverfahren ersparen

Die Realschule Hüsten will alle angemeldeten Kinder aufnehmen. Zwar hatten sich im vorgezogenen Anmeldeverfahren zwei Kinder mehr als die zulässigen 122 grundsätzlich zu vergebenden Plätze angemeldet, doch bemühten sich der Fachdienst Schule der Stadt Arnsberg und der kommissarische Schulleiter und Konrektor Rainer Kick um eine Sondergenehmigung der Bezirksregierung.

„Die kriegen wir unter“

Aufgrund der inklusiven Arbeit an der Realschule Hüsten ist die Klassengröße eigentlich auf 27 Kinder begrenzt. Da die Schule fünfzügig angelegt ist, standen für die Aufnahme in der Klasse 5 des Schuljahres 2020/21 nun 135 Plätze zur Verfügung. 13 von diesen waren für Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf reserviert, die der Realschule Hüsten zugewiesen werden. Nach den drei Anmeldetagen und einer „Übermeldung“ von nur zwei Kindern, machte der kommissarische Schulleiter Rainer im Gespräch mit der Stadt aber schnell klar, dass diese Zahl ein Losverfahren nicht rechtfertige. Diese zwei Kinder würde „man schon noch unterkriegen“, so der Tenor.

Schule ist voll

Ansonsten müsste unter allen Anmeldungen ein zuvor festgelegtes Verfahren greifen: Zunächst hätten Geschwisterkinder Vorrang und einen Platz sicher. Alle übrigens angemeldeten Viertklässler müssten dann in das Losverfahren gehen. So weit kommt es nicht: „Alle Kinder werden aufgenommen“!, sagt Joachim Krautstein, „damit ist die Schule aber auch voll!“

Modernisierung lässt warten

„Noch keinen Zeitplan“, so heißt es bei der Stadt, gäbe es hinsichtlich des Sanierungsbedarfes an der Realschule Hüsten. Schon vor längerer Zeit hat die Schule ihre Wünsche bezüglich einer Modernisierung vor allem der naturwissenschaftlichen Räume angemeldet. Für das Vorhaben wurden auch bereits aus den verschiedensten Fördertöpfen 1,5 Millionen Euro bereitgestelltt. Es fehle derzeit aber an Planungskapazitäten bei der Stadt, so Joachim Krautstein vom Fachdienst Schule. Mittel für die Maßnahmen verfallen würden nicht..