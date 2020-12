Rechtssicherheit für Arnsberger und Sunderner Vereine

Wegen Verschiebung von Jahreshauptversammlungen in der Corona-Pandemie sollen Vereine keine rechtlichen Probleme bekommen. Der Deutsche Bundestag hat eine gesetzliche Neuregelung auf den Weg gebracht.

Wegen der Pandemie sagten viele Vereine ihre Mitgliederversammlung ab. Fürs Nachholen der Versammlung gibt es nun Rechtssicherheit.

Arnsberg/Sundern. Vereine dürfen ihre einmal jährlich vorgeschriebene Mitgliederversammlung verschieben, wenn Corona-bedingte Kontaktbeschränkungen eine Versammlung zum ursprünglichen Termin nicht zulassen. Auch sind Vereine nicht dazu verpflichtet, Mitgliederversammlungen alternativ als Online-Konferenz zu halten. Denn der zumutbare Online-Aufwand für Vereine und Mitglieder darf nicht überschritten werden. Auf entsprechende gesetzliche Neuregelungen, die der Deutsche Bundestag auf den Weg gebracht hat, macht der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese aufmerksam. Über diese neuen Regelungen sprach die Westfalenpost mit Vereinsvertretern aus Arnsberg und Sundern.

Jägerverein Neheim begrüßt Neuregelung

Der rund 1750 Mitglieder starke Jägerverein Neheim wollte seine Jahreshauptsammlung, die im März 2020 stattfinden sollte und wegen der Corona-Pandemie ausfiel, im Januar 2021 nachholen. "Angesichts des weiteren Lockdowns und des hohen Inzidenzwertes geht das aber nicht mehr", meint Jägeroberst Heinrich Veh auf Anfrage. Nun müsse man erst mal die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens bzw. die Wirkung der Impfungen abwarten. "Da zu unseren Jahreshauptversammlungen meist 120 bis 140 Vereinsmitglieder kommen und bei besonderen Ereignissen wie der Oberst-Wahl noch deutlich mehr Mitglieder erscheinen, halte ich eine Mitgliederversammlung im Online-Format für kaum praktikabel", meint Veh.

Vorstandsbesprechungen im Online-Format

Der Jägeroberst setzt daher weiter auf eine Präsenz-Mitgliederversammlung und begrüßt ausdrücklich die Rechtssicherheit, die mit den Beratungen im Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht wurde. Das Online-Format (ob per Video-Konferenz oder WhatsApp-Nachrichtenaustausch) sieht Veh eher für Vorstandsbesprechungen geeignet. Dies habe in diesem Jahr auch gut geklappt. Deshalb begrüßt der Neheimer Jägeroberst auch eine weitere gesetzliche Neuregelung, die der Bundestag ebenfalls auf den Weg gebracht hat. Demnach dürfen Vorstandssitzungen von Vereinen und Stiftungen im Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt und Beschlüsse außerhalb der Versammlungen gefasst werden.

Die nächste Jahreshauptversammlung des Jägervereins dürfte allerdings eine sehr umfangreiche Tagesordnung aufweisen. Denn dann stünde - im Jahr 2021 - der Jahresrückblick auf zwei Jahre (2019 und 2020) an.

Musikverein Sundern ohne Nachholbedarf

Der Musikverein Sundern hatte mit seiner Jahreshauptversammlung am 29. Februar 2020 mehr Glück. Sie fand noch kurz vor dem Lockdown statt. Insofern gibt es für 2020 keinen Nachholbedarf hinsichtlich der Mitgliederversammlung. Mit Blick auf die Mitgliederversammlung 2021, die traditionell im 1. Jahresquartal stattfindet, kann Musikvereins-Vorsitzender Christian Weber noch keine Prognose abgeben.

Noch keine Entscheidung zur Form der Mitgliederversammlung im Jahr 2021

"Wir müssen die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie abwarten. Wenn es die ordnungsrechtlichen Vorschriften zulassen und wir mit einem Versammlungsort keine Vereinsmitglieder aus der so genannten gesundheitlichen Risiko-Gruppe gefährden, wäre eine Präsenzveranstaltung wünschenswert", so Weber. Über eine gegebenenfalls erforderliche zeitliche Verschiebung der Versammlung als Präsenz-Veranstaltung oder andere Optionen müsse zu gegebener Zeit der Vorstand beraten, ergänzt Weber, der die nun anstehende Rechtssicherheit für die Terminierung von Mitgliederversammlungen begrüßt. Der Musikverein Sundern hat insgesamt knapp 250 aktive und passive Mitglieder. Zu einer Jahreshauptversammlung kommen etwa 40 bis 50 Mitglieder.

Bei der Vorstandsarbeit des Musikvereins Sundern haben Online-Konferenzen im Corona-Jahr 2020 erheblich an Bedeutung dazugewonnen. "Wir haben auf diesem Weg viele Dinge im Verein geregelt", so Weber.

Beim TuS Hüsten fiel die Mitgliederversammlung in diesem Jahr aus

Beim mehr als 500 Mitglieder starken TuS Hüsten war die Mitgliederversammlung 2020 wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie ausgefallen. "Wann wir diese Versammlung nachholen, ist heute noch ungewiss", sagt TuS-Geschäftsführer Herbert Curdes auf Anfrage. Er begrüßt die rechtssichere Neuterminierung von Versammlungen. Denn so entsteht kein neues Hindernis für die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen.

Auch Curdes wünscht sich - wie Vertreter aus anderen Vereinen auch - möglichst eine Jahreshauptversammlung in persönlicher Präsenz der Mitglieder. "Wann dies im nächsten Jahr möglich ist, bleibt abzuwarten", so Curdes. In den vergangenen Jahren hatte sich der TuS Hüsten bemüht, mit Vorführungen von Sportgruppen die Jahreshauptversammlung attraktiver zu gestalten, damit mehr Mitglieder erscheinen.