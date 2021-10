Reitverein Voßwinkel: Bernd Müller jetzt Ehrenvorsitzender

Voßwinkel. Der Verein sieht optimistisch in die Zukunft und will die Jugendarbeit gezielt fördern, so der neue Vorsitzende.

Als Jugendwart fing Bernd Müller im Reitverein Voßwinkel an und bekleidete zuletzt seit 22 Jahren das Amt des ersten Vorsitzenden. Mit großer Weitsicht hat er die Geschicke des Reitvereins geführt. Mehr als 360 Mitglieder und eine gesunde Kassenlage bestätigen dies.

Und der Unternehmer Müller machte die Voßwinkeler Reitertage über die Grenzen Westfalens hinaus bekannt. Nun wurde er zum Ehrenvorsitzenden gewählt und Sohn Phillip übernimmt den Vorsitz des Reitvereins.

Nach der Entlastung des Vorstandes ergab die Neuwahl folgende Besetzung: Vorsitzender Phillip Müller, zweite Vorsitzende Günther Stock und Ralf Rohleder, erster Kassierer Fabian Keysselitz, zweite Kassiererin Cordula Kauke, erster Geschäftsführer Andreas Teutenberg, zweite Geschäftsführerin Lisa Rüschenbaum und Beisitzerinnen Kathrin Müller, Julia Emde und Michaela Potthoff.

Phillip Müller will die finanzielle Förderung der Jugendarbeit verstärken

In seiner Antrittsrede machte Phillip Müller deutlich, dass die Jugendarbeit unter Corona gelitten habe. Mit dem bereits am 11. September neu gewählten Jugendvorstand unter Leitung von Jutta Gregori, Zara Sauerland und Cassandra Rohleder sieht der Verein aber optimistisch in die Zukunft.

Zudem wird die finanzielle Förderung der Jugendarbeit verstärkt. Die Anschaffung eines fünften Schulpferdes ist angedacht. Weitere mittelfristige Investitionen werden nun vom neuen Vorstand erörtert.

Reitverein Voßwinkel ehrt Jubilare und dankt ausscheidenden Vorstandsmitgliedern

Als Jubilare wurden geehrt für 50 Jahre Mitgliedschaft Martina Dünschede und Ludwig Dünschede, für 25 Jahre Carmen Dünschede, Beatrix Dünschede, Hubert Weische sowie Thomas Weische.

Der Dank galt auch den scheidenden Vorstandsmitgliedern - der Jugendwartin Leonie Stock, der zweiten Geschäftsführerin Simona Schäfer, der zweiten Kassiererin Michaela Stute und dem ersten Kassierer Ralf Egidius.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg