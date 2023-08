Rennrad oder Chor? Das Beste am Wochenende für jedes Gemüt

Auch wenn das Wetter nicht mehr ganz so toll sein soll: Hier zwei Highlights, die Sie sich in Arnsberg und Neheim nicht entgehen lassen sollten.

Der Spätsommer soll turbulent werden - und sportlich. Es gibt auch diesmal wieder Events, die man nicht verpassen sollte.

Mal was anderes

Am kommenden Wochenende wird es in der Neheimer City sportlich. Am Samstag fällt der Startschuss der 3. Etappe zur Deutschland-Tour im Radrennen. Eines der wichtigsten internationalen Radrennen Deutschlands, an dem die Radsport Elite teilnimmt und sich in diesem Jahr auf der Neheimer Marktplatte versammelt. Seit gestern gibt es schon Aktionen rund um das Radrennen und am Samstag werden die 200 Sportler aus 20 internationalen Topteams vor Ort sein. Der amtierende Tour de France Sieger, Jonas Vingegaard, wird natürlich auch mit von der Partie sein. Auf einer Strecke von 724 Kilometern führt die Deutschland Tour im August von Süden nach Norden durch fünf Bundesländer.

Um 13.30 Uhr wird der Startschuss auf der Marktplatte fallen und zwischen 10 und 16 Uhr gibt es für Groß und Klein ein buntes Rahmenprogramm. Wer einmal die Teams live erleben möchte, ist herzlich eingeladen, in der offenen Teamarea an der Möhnestraße vorbeizuschauen. Der Wochenmarkt wird entlang der Hauptstraße aufgebaut und auf der Kirchenwiese werden neuste Trends und Sport Equipment vorgestellt. Die Strecke führt die Radrennfahrer von der Marktplatte aus über die Mendener Straße, durchs Ohl und die B7 Richtung Voßwinkel. Weitere Informationen auf der Homepage der Stadt Arnsberg oder unter www.deutschland-tour.com.

Im Rampenlicht

Das Sommer-Open-Air Familienkonzert findet am Sonntag ab 16 Uhr an der Promenade in Arnsberg statt. Der MännerChor Arnsberg und die Gerd-Schüttler-Chöre stellen ihr buntes Programm mit Kinderchor, Jugendchor ”Young Voices” , gemischtem Kammerchor und Doppelquartett vor. Die insgesamt sieben Chöre präsentieren eine Mischung aus Musical, Rock und Pop. Zum Abschluss der Veranstaltung werden Jung und Alt noch einmal gemeinsam musizieren und mit voller Power die Stimmkraft der Chorgemeinschaft zeigen. Man darf gespannt sein.

Der Eintritt ist frei, aber es darf natürlich gerne eine Spende hinterlassen werden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und Sitzgelegenheiten sind vorhanden oder dürfen gerne auch für ein Picknick mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Liebfrauenkirche (Hellefelder Straße 15) verlegt. Promenade 18, 59821 Arnsberg

