Frauenkarnveval Restlos ausverkauft: Jecke Weiber feiern bis in den Morgen

Voßwinkel Vier Kfd-Gruppen ließen es in der Schützenhalle krachen und zeigten ihre Vorfreude auf den Straßenkarneval. Drei Stunden Programm.

Tanzen und drei Stunden Parodie-Programm: Am Samstag hieß es in der Voßwinkeler Schützenhalle „Flowerpower = Kfd-Frauenpower“. Unter diesem Motto feierten die Kfd-Gruppen (St. Elisabeth, St. Michael, St. Franziskus und St. Johannes) nun bereits zum zweiten Mal ihren Karneval gemeinsam.

Die Halle tobt

Die Halle war restlos ausverkauft. Nach dem Einmarsch aller Kfd-Gruppen führten Marlies Rath und Elisabeth Gredel durch das Programm. Dieses startete mit der Jugend- und Damengarde von KG Blau-Weiß Neheim. Im Anschluss folgte ein Vortrag von „Oma Ingrid“ (alias Kirsten Heimann) über die magischen Formeln für das Sexleben im Alter. Die „Mütter“ (Birgit Michael Melanie Klee, Barbara Brahm, Gudrun Gillert und Britte Tölle) prunkten nacheinander mit ihren Söhnen, wie fromm sie doch alle wären. Von einer Mutter mussten sie dann erfahren, dass er nicht so fromm war wie alle anderen (er war Sexmodell). Die Halle tobte - und es gab die ersten Raketen.

Mehr zum Karneval

Gudrun Gillert als gelbes Blümchen im Topf verkleidet, ließ die Blumen aufblühen. Mit einer Schlagerparade und nackten Tatsachen wurde den Frauen mächtig eingeheizt. Nach der Kostümprämierung standen die Turmfalken von Kornblumenblau und Danceenergy auf dem Programm. Tante Tilly (Marlies Rath) erzählte grandios und mit viel Humor aus ihrem Leben. Schützenkönig Danny Bertram samt Männern aus dem Hofstaat nahmen ihre Damen mit auf modische Reise. Zum Schluss des dreistündigen Programms wurde mit Johnny und Baby (Kirsten Heimann und Elisabeth Gredel) mit der Darbietung von „Time of my live“ nochmal richtig Gas gegeben, unterstützt vom Chor (Kellermanns Anthem), der aus der Königin Christin Hallermann und deren Damen vom Hofstaat bestand.. Anschließend feierten die Jecken bei Livemusik mit Thomas Weber noch bis früh in den Morgen.

