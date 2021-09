„RuhrCleanUp“ in Arnsberg setzt wieder auf tatkräftige Hilfe

Arnsberg. Bei Müllsammelaktionen hat die Stadt Arnsberg jahrelange Erfahrung. Am kommen Samstag soll das Ufer der Ruhr wieder von Unrat befreit werden.

Zum zweiten Mal ruft die Initiative „RuhrCleanUp“ die Bürgerinnen und Bürger in Arnsberg zum Müllsammeln entlang des Ruhrufers auf. Im Rahmen der langjährigen Umweltaktion „Arnsberg putz(t) munter“ werden die freiwilligen Helferinnen und Helfer am kommenden Samstag, 11. September, dazu appelliert, die Ruhr von schädlichem Müller zu befreien. Die Organisatoren erwarten wie auch im vergangenen Jahr Hunderte Unterstützerinnen und Unterstützer.

> Lesen Sie mehr aus Arnsberg.

„Das ist auch für uns in Arnsberg logistisch sicher eine Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen“, so Marco van Putten, Betriebsleiter der Technischen Dienste Arnsberg, in einer Mitteilung. Er sagt weiter: „In Sachen Müllsammelaktionen oder ‘CleanUp’ bringen wir viel Erfahrung mit.“ Schon seit vielen Jahren gibt es in Arnsberg die Aktion „Arnsberg putz(t) munter“.

Über Flüsse gelangen Unmengen von Müll in die Meere. Die Initiativen „Rhine- und RuhrCleanUp“ wollen eine weitere Ausbreitung dieses Problem verringern, wie es in einer Mitteilung heißt. Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr auch an der Ruhr Müll gesammelt.

Auch interessant

> In Neheim laufen die Ratten über den City-Parkplatz.

> Lobbe „spült“ in Arnsberg auf Wunsch die Biotonne.

Der Arnsberger Bürgermeister will beim „RuhrCleanUp“ ebenfalls mithelfen: „Ich freue mich schon jetzt darauf, dass wir gemeinsam unsere Heimatstadt von Müll und Unrat befreien können,“ so Ralf Paul Bittner. „Ich persönlich werde mich mit meinen Kindern der Sammelaktion in Oeventrop anschließen und so einen kleinen Beitrag zu sauberen Gewässern leisten“, berichtet er.

Besondere Hygieneregeln soll es bei der Sammelaktion nicht geben: „Es spricht aber nichts dagegen, auch in diesem Jahr unter freiem Himmel Müll zu sammeln“, betont der Leiter des Fachdienstes Umwelt und Ressourcen bei der Stadt Arnsberg, Dieter Hammerschmidt. Entsprechend der allgemeinen Coronaschutzvorgaben können die Teilnehmer alleine, zu zweit, in der Familie oder in kleineren Gruppen losziehen, um die Ufer von Ruhr, Röhr und Möhne von Müll zu befreien. Die allgemein gültigen Abstandsregeln gelten natürlich auch hier.

„RuhrCleanUp“ in Arnsberg: Das sind die sechs Sammelstellen

Am Tag des „CleanUps“ wird es in der Stadt insgesamt sechs Treff- und Sammelpunkte geben. Damit soll illegalen Müllablagerungen vorgesorgt werden.:

Oeventrop (Parkplatz Oase);

Alt-Arnsberg (Parkplatz Feauxweg/Campus Eichholz);

Bruchhausen (Parkplatz vor Sportheim);

Hüsten (Parkplatz Riggenweide);

Neheim (Ohlbrücke/Möhnemündung);

Müschede (Kleingartenanlage hinter der Röhrbrücke).

Umweltverbände, Initiativen, Vereine, Unternehmen oder Nachbarschaftsgruppen können sich noch über die Webseite www.ruhrcleanup.org dem Arnsberger „CleanUp“ anschließen. Müllsäcke und Handschuhe für die Sammelnden werden von den Technischen Diensten Arnsberg jeweils an den sechs Sammelpunkten zur Verfügung gestellt.

Mit der Aktion „Arnsberg putz(t) munter“ und der Teilnahme am „RuhrCleanUp“ “ will die Stadt Arnsberg einen Beitrag zur Agenda 2030 und zu den globalen Nachhaltigkeitszielen SDG 11 („Nachhaltige Städte und Gemeinden“), SDG 12 („Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster“), SDG 14 („Leben unter Wasser“) und SDG 15 („Schutz der Landökosysteme“) leisten.

Mehr Infos auf der Internetseite: www.ruhrcleanup.org/de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg