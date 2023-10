Sperrung Ruhrtalradweg am Rathaus in Hüsten wird komplett gesperrt

Hüsten. Zwischen Arnsberg und Wickede in Höhe des Rathausplatztes in Hüsten wird der Ruhrtalradweg für zwei Wochen komplett gesperrt.

Der Ruhrtalradweg zwischen Arnsberg und Wickede muss in Höhe des Rathausplatzes im Stadtteil Hüsten wegen Sondierungsbohrungen im Zuge der Altlastensanierung im anliegenden Umfeld des Rathauses, Rathausplatz, gesperrt werden.

Die Sperrung dauert von Montag, 16. Oktober, bis Mittwoch, 29. Oktober.

Umleitungen am Rathausplatz Hüsten eingerichtet

Während dieser Zeit wird eine Umleitung des Ruhrtalradweges eingerichtet, die in Richtung Wickede aus dem Wald über die Brücke zur Kurt-Schumacher-Straße und dann weiter über die Bahnhofstraße bis zur Wiederauffahrt am Rathausplatz leitet.

In Richtung Arnsberg wird der Radverkehr ab dem 16. Oktober über die Ruhrbrücke, durch die Unterführungen am Bahnhofsvorplatz geleitet. Nach einem Stück auf der Bahnhofstraße, weiter über die Kurt-Schumacher-Straße ist die Fuß- und Radwegbrücke über der Ruhr zu passieren, um wieder die normale Wegeführung des Ruhrtalradweges in Richtung Arnsberg zu erreichen.

