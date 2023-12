Ruhrverband: Womöglich Hochwasser bis Weihnachten

Hochwasser am Ruhr-Wehr in Niedereimer: Das Bild ist im Februar 2022 entstanden.

Arnsberg/HSK Bis zum Wochenende werden im HSK hohe Regenmengen erwartet, Pegel steigen. Dazu gibt es eine Unwetterwarnung des Wetterdienstes.

Bis Weihnachten wird es in und um Arnsberg ungewöhnlich warm und ungewöhnlich stürmisch. Für den Hochsauerlandkreis wurde am Donnerstagmittag eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe drei vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben - dieser soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis in die Morgenstunden des 24. Dezember anhalten: „Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen von fünf bis 20 Litern pro Quadratmeter tritt ergiebiger Dauerregen mit Unterbrechungen auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 Litern pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 100 Litern pro Quadratmeter erreicht“, heißt es.

Auch interessant

Der Ruhrverband hat seit vergangenem Montag, dem 18. Dezember, bis zum heutigen Donnerstag den Stauinhalt seiner Talsperren um gut 13 Millionen Kubikmeter verringert und so den bereits vorhandenen Freiraum zur Minderung etwaiger Hochwasserspitzen erhöht. So soll eine Vorentlastung geschaffen werden, um die erhöhten Zuflüsse aufgrund der starken Regenfälle aufzufangen. „Wir gehen natürlich von erhöhten Abflüssen aus“, erklärt Ruhrverbandssprecher Markus Rüdel - die Pegelstände von Ruhr und Ruhrzuflüssen werden also steigen. Ob sie so weit steigen, dass es zu einer Hochwasserlage kommt, kann der Ruhrverband derzeit zwar nicht vorhersagen. Aber: „Wir haben uns aber bestmöglich auf den Starkregen vorbereitet.“

Der DWD warnt im Zuge der Unwetterwarnung davor, dass es Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen geben kann, Straßen könnten überflutet werden, es kann sogar zu Erdrutschen kommen. Alle aktuellen Informationen dazu gibt es laut DWD auf www.hochwasserzentralen.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg