Rumbeck: Erster Spatenstich für die Kita „Trommelwirbel“

Rumbeck. Die dreigruppige Einrichtung soll bereits zum neuen Kindergartenjahr 2022/23 zur Verfügung stehen.

Die Bauarbeiten an der neuen Stepke-KiTa „Trommelwirbel“ in Rumbeck können beginnen. Ab dem kommenden KiTa-Jahr 2022/23 werden in der neu errichteten Einrichtung, die über „Stepke“ betrieben wird, 50 Kinder in drei Gruppen betreut. Im Rahmen eines offiziellen ersten Spatenstiches wurde am Dienstag gemeinsam mit u.a. dem KiTa-Träger „Stepke-KiTas“ und Vertretern der Stadt Arnsberg der Baubeginn symbolisch gefeiert.

Die Stadt Arnsberg führt durch diese Maßnahme den konsequenten Ausbau der Arnsberger Betreuungslandschaft für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren weiter fort. „Ein wichtiger Schritt für uns in Arnsberg als kinder- und familienfreundliche Kommune dahin, in Zukunft allen Betreuungsbedarfen gerecht zu werden“, freut sich Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Für den Träger „Stepke-KiTas“ ist es bereits die vierte Einrichtung im Stadtgebiet

Für Stepke-KiTas wird es neben den KiTas „Hüstenzwerge“ und „Moosfelder Kids“ sowie der KiTa „Märchentraum“, die im August 2022 eröffnen wird, bereits die vierte Einrichtung in Arnsberg sein. Stepke fördert eine individuelle Betreuung der Kinder durch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In jeder Einrichtung wird den Kindern ein entwicklungsförderndes und spannendes Raumkonzept sowie eine alltagsintegrierte Sprachförderung in einer sprachanregenden Umgebung geboten. Ernährung und Bewegung sind ebenfalls feste Bestandteile der Stepke-Pädagogik zubereitet.

Auch kindgerechte englischsprachige Angebote

Neben multifunktionalen Bewegungsräumen laden die großzügigen Außengelände zu Abenteuern ein und bei regelmäßigen Waldwochen und -ausflügen können die Kinder die Lebensräume inmitten der Natur erkunden. Abgerundet wird das pädagogische Konzept u.a. durch kindgerechte englischsprachige Angebote.

Weiterführende Informationen zu Anmeldungen, Stellenangeboten sowie allgemein zu Stepke können online unter www.stepke-kitas.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens abgerufen werden.

