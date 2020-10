Rumbeck: TuS und Dorf stemmen gemeinsam Kunstrasenplatz

Man werde allen Zweiflern und Kritikern zeigen, „dass wir es auch als kleiner Verein schaffen, das Projekt Kunstrasenplatz zu stemmen“.

Das hatte Baldur Reichel, Geschäftsführer des TuS Rumbeck, im Sommer mit dem Brustton der Überzeugung beim offiziellen Startschuss der Arbeiten versprochen.

Und das Versprechen haben alle gemeinsam eingehalten: Verein und Dorf. Denn die neue Anlage im Windfirkel wurde Sonntag in Betrieb genommen. Zwar mit einer deftigen sportlichen Klatsche, dennoch mit einem Erfolg - für das ehrenamtliche Engagement.

Punktlandung: Der TuS Rumbeck hält Zeit- und Kostenrahmen exakt ein

So sah es noch vor wenigen Wochen im Rumbecker Windfirkel aus. Foto: Wolfgang Becker

Dem TuS Rumbeck ist eine Punktlandung gelungen. „Denn wir haben unseren selbstgesteckten Zeitplan eingehalten,“ freut sich TuS-Vorsitzender Stephan Kersch.

„Im Grunde waren wir sogar noch schneller, aber wir haben dann noch eine Barriere installiert, so dass wir letztlich mit den Arbeiten am Sportplatz ,erst’ genau zum festgelegten Termin fertig waren.“

Die Punktlandung gelte übrigens auch für den Kostenrahmen in Höhe von 488.000 Euro: „Auch hier gibt es keine Überschreitung.“

Der Einsatz der Helfer „war gewaltig“

Das Einhalten von Zeitplan und veranschlagten Kosten, so der TuS-Chef, sei aber auch im hohen Maße ein Verdienst der vielen engagierten Helfer aus Verein und Dorfgemeinschaft, die die in Eigenleistung vom Verein eingeplanten Arbeiten erbracht hätten. „Deren Einsatz war gewaltig, da fehlen mir einfach die Worte.“

Und was Stephan Kersch ganz besonders imponiert und begeistert: Bei den vom TuS angesetzten Arbeitsterminen werktags und an den Samstagen seien „immer wieder andere Gesichter zu sehen gewesen. Auch von Leuten, die unserem Verein überhaupt nicht angehören“.

Der TuS Rumbeck hat einen großen Rückhalt in einem Dorf, das fest zusammenhält

Vor allem an den Samstagen, an denen stets von 7 Uhr morgens bis in den späten Nachmittag hinein an der Umwandlung des alten Tennenplatzes in eine moderne Kunstrasenanlage fleißig geschafft wurde, habe oft mit bis zu 20 Personen ein regelrechtes Gewimmel geherrscht. „Das war schon überwältigend. Und es zeigt zugleich, dass der TuS im Dorf einen großen Rückhalt besitzt und dass das Dorf fest zusammenhält.“

Besonders hervor hebt Stephan Kersch drei Helfer, die in der knapp zweieinhalbmonatigen Arbeitsphase praktisch immer vor Ort im Einsatz gewesen seien und keine Mühen gescheut hätten: Roland Ruf, Ralf Kuckel und Frank Kalinowski, von denen letzterer „noch nicht einmal Vereinsmitglied ist“.

Regelmäßig Frühstück und Mittagsessen für die Helfer gespendet

Den Rückhalt, den der Sportverein im Dorf genieße, sagt Kersch, könne man aber auch noch an anderen Unterstützungsaktionen ablesen: „Von der Rumbecker Bevölkerung wurden regelmäßig Frühstück und Mittagessen für die fleißige Helfer spendiert.“

Unter anderem auch vom Landgasthof Hoffmann, der spontan eine stärkende Suppe und Frikadellen zum Sportplatz geliefert habe. „Das alles hat uns total begeistert.“

Stephan Kersch: „Diese Aufgabe hat uns allen alles abverlangt“

Doch nun sind die Verantwortlichen und die vielen Helfer froh, dass das ehrgeizige Projekt Kunstrasen - bis auf einige angehängte Verschönerungsarbeiten an den Gebäuden - abgeschlossen ist.

„Ich zum Beispiel,“ lässt Kersch einen Blick auf sein persönliches Empfinden zu, „bin jetzt völlig platt. Denn diese Aufgabe, die wir uns in der Abwicklung einfacher vorgestellt hatten, hat uns allen alles abverlangt.“

Wille und ehrenamtliches Engagement versetzen Berge

So seien im Verlauf des 2017 als zarte Idee angestoßenen Projektes immer wieder einmal Dinge passiert, mit denen man nicht gerechnet habe. Und auch beim Bau der Anlage und der Finanzierung habe es immer wieder neue Hürden gegeben. „Das war oft zermürbend und ich habe manchmal gedacht: Das wird nichts.“

Doch letztlich hätten der Willen und das ehrenamtliche Engagement alle Berge versetzen beziehungsweise den Kunstrasen verlegen können. „Weil Verein und Dorf fest zusammengehalten haben.“