Rumbeck: Wo sich alles um das Liegen dreht

Rumbeck. Der Sommer-Poesiepfad widmet sich einem ganz besonderen Thema - leider nur online. Corona eben.

Die Sommerausgabe des Poesiepfads steht unter dem Motto „Liegen“.

Und damit ist nicht das Möbel gemeint, sondern das Tätigkeitswort – oder eben auch Nicht-Tätigkeitswort, denn mit dem Liegen verbinden wir den Zustand der Ruhe und der Entspannung. Aber nicht nur:

Geht man davon aus, dass die meisten Menschen im Liegen schlafen, verbringen wir gut ein Drittel unseres Lebens liegend, dazu kommen die ersten und oft genug die letzten Lebensmonate, bis der Mensch nach seinem Ableben auf einem Friedhof seine Ruhe findet bzw. eben „liegt“.

Poesiepfad: Texte und Erläuterungen stehen ab 18. Juni zum Downloaden bereit

Grund genug, sich mit den Aspekten des Liegens in der Lyrik zu befassen: Es geht um das einsame Liegen in der Natur, das Liegen zu zweit mit einem geliebten – oder nicht mehr so geliebten – Menschen, um die Faulheit und den Wunsch, ein Bett nie mehr verlassen zu müssen, um Betrachtungen an Wiegen und Gräbern.

Unter Beteiligung des Poesiepfad-Teams hat sich Michael Dericks mit Textauswahl und Erläuterungen beschäftigt. Die Texte hängen ab Freitag, 18. Juni, aus. Dabei wird auf eine gemeinsame Begehung vorsichtshalber verzichtet. Erläuterungen zu den Gedichten zum Downloaden finden sich ab Freitag auf www.poesiepfad.de.

Täglich wissen, was in Arnsberg passiert: Hier kostenlos für den WP-Arnsberg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg