Rumbecker Holz: Mit jungen Ideen Traditionelles weiterleben

Hüsten. Junge Ideen: Siedlergemeinschaft Rumbecker Holz mit neuem Vorstand. Pläne für die Zukunft.

Seit 2022 hat die Siedlergemeinschaft Rumbecker-Holz (Verband Wohneigentum) einen neuen Vorstand. Der überwiegende Teil des Vorstandes hat ein Durchschnittsalter von knapp 40 Jahren. „Der vorherige Vorstand wollte nicht mehr neu antreten. Da haben wir uns entschieden, die Aufgaben zu übernehmen. Sonst hätten wir vermutlich die Gemeinschaft auflösen müssen“, betont der Vorsitzende Janusz Sklosz (43). Das wollte sie auf keinem Fall.

Denn die Siedlergemeinschaft gehört zum Rumbecker Holz und das im Jahr 2024 seit 70 Jahren. „In unserer Gemeinschaft feiern wir immer sehr schöne Feste und organisieren weitere beliebte Veranstaltungen“, so Sven Maschke (36). Er ist der zweite Vorsitzende seit 2022. Seine Eltern haben 1952 ihr Haus im Rumbecker Holz gebaut. „Ich bin hier geboren und habe fast jede Veränderung mitbekommen“, erzählt Maschke.

Der neue Vorstand möchte das Traditionelle der Siedlergemeinschaft weiterführen. „Unsere Mitglieder möchten das auch. Das konnten wir bei Veranstaltungen sehen sowie bei gemeinsamen Gesprächen“, bestätigt Sklosz. Auf dem Festplatz, zwischen Rumbecker Holz und Wiebelsheide, feiert die Gemeinschaft ihr Sommerfest.

Sommerfest der Gemeinschaft

Das startet am Samstag,17. Juni, um 13 Uhr mit verschiedenen Kinder-Aktionen, Ermittlung des Kinderkönigspaares und Siedlerkönigin, Cafeteria, Tanzmusik ab 20 Uhr. Am Sonntag, 18. Juni 2023 ab 11 Uhr Frühschoppen, Erbsensuppe, Kinderschminken, Cafeteria.

Über die Siedlergemeinschaft Die Siedlergemeinschaft Rumbecker Holz (Verband Wohneigentum) hat momentan 182 Hausbesitzerinnen und -besitzer als Mitglieder und wurde 1954 gegründet. (Es zähle nur die Immobilie, sagt Sklosz.) Weitere Vorstandsmitglieder sind Verena Weber (Schriftführerin) und die Beisitzer und Beisitzerin Stephan Schubert, Ralf Gaukstern, Melanie Illmer-Wolff. Die Gemeinschaft gehört zum Kreisverband Arnsberg. Der hat 4700 Mitglieder in 21 Gemeinschaften. Weitere Informationen: www.verband-wohneigentum.de/sg-rumbecker-holz

Der Vorstand hat sich vorgenommen, einiges für Familien mit Kindern zu organisieren. „Das haben wir beim Kindertag 2022 gesehen. Mit knapp 30 Kindern haben wir eine Taschenlampen-Wanderung organisiert. Das war schon super“, meint Paulina Sklosz (34), verantwortlich für den Social-Media-Bereich. Hinzukommen Veranstaltungen wie Maiwanderungen, Siedlerfahrten, St.-Martinszüge oder Weihnachtsfeier für alle mit Nikolausbesuche. „Wir müssen nach Corona weiter neue Kontakte knüpfen. Sich wieder kennenlernen. Wir konnten seit 2022 zehn neue Hauseigentümer aufnehmen. Es hat in den Häusern im Rumbecker Holz einige Generationswechsel gegeben“, betätigt Sklosz.

Maschke stellt fest, dass durch den Besitzerwechsel in der letzten Zeit an den Häuser viel energetisch modernisiert wird. „Wir haben außerdem auf unserer Agenda, dass wir noch Fachvorträge organisieren möchten“, sagt Kassiererin Jennifer Maschke (38). Parallel zu den Zukunftsplänen möchte der Vorstand die Interessen der Gemeinschaft vertreten. „Da gibt es einiges, was in unserem idyllischen Wohngebiet für Unruhe sorgt“, so Sklosz und nennt es direkt, „die Straße ‚Rumbecker Holz‘ kommt uns wie eine Rennstrecke vor. Statt mit erlaubten 30 km/h rasen die Schleichwegnutzer mit 60 oder 70 km/h durch das Wohngebiet.“ Besorgt sind junge Familien mit kleinen Kindern, aber auch die Älteren. „Morgens und mittags, wenn die Eltern ihre Kinder zum Gymnasium bringen oder abholen. Dazu die andere Autofahrerinnen und Autofahrer, die uns als Durchfahrtstraße nutzen“, muss Maschke feststellen. Die Gemeinschaft fühlt sich, als ob sie gegen Windmühlen kämpfe. Appelle an die Autofahrerinnen und -fahrer nützen nichts. „Wir bleiben dran. Vielleicht starten wir eine Aktion. Wir kleben uns aber nicht auf der Straße fest“, grinst Maschke.

Neben Mitglieder-Werbung und Veranstaltungsplanung laufen die Jubiläumsvorbereitungen an. „Für eine Chronik benötigen wir noch alte Fotografien vom Rumbecker Holz, um ‚Früher und heute‘ zu vergleichen. Man kann gerne unverbindlich Kontakt mit uns aufnehmen“, so der erste Vorsitzende. Er und seine Familie sind froh, dass sie 2011 ein Haus im Rumbecker Holz gekauft haben. „Meine Schwester ist aus Hagen später hierhergezogen. Man wohnt zentral, mit viel Grün und guter Nachbarschaft“, so die positive Meinung.

