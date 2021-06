Rumbecker Schützen sagen ihr Hochfest ab

Auch die Rumbecker Schützen sagen ihr Schützenfest Corona-bedingt ab. Bürgern wird ein Überraschungspaket mit Getränken angeboten.

Rumbeck. Zum zweiten Mal in Folge muss die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch ihr Hochfest aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Die Schützen haben sich aber dennoch etwas für Mitglieder und Freunde ausgedacht. Als das Schützenfest 2020 abgesagt werden musste, sind die Rumbecker nach eigenen Angaben davon ausgegangen, „dass in diesem Jahr alles wieder ‚normal‘ wird“, wie auf einem Schreiben des Vorstands auf der Vereins-Homepage zu lesen ist. Aber: „Leider wissen wir alle, dass es nicht so gekommen ist“, heißt es weiter. Daher sah sich der Vorstand erneut dazu gezwungen, das Schützenfest am letzten Juni-Wochenende ersatzlos zu streichen.

Bevölkerung soll flaggen

„Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitglieder und Festbesucher steht über allem“, begründet der stellvertretende Schützenoberst Jens Scheunert, der seit dem plötzlichen Tod von Oberst Martin Freimuth Anfang 2020 die Geschicke der Rumbecker Schützen leitet. Das in der Corona-Schutzverordnung festgeschriebene Verbot von Großveranstaltung wie Schützenfesten tut ihr Übriges. Damit vom 26. bis 28. Juni in Rumbeck und Stadtbruch aber dennoch etwas Feststimmung aufkommt, bittet der Vorstand die Bevölkerung, am Schützenfestwochenende die Vereinsfahnen zu hissen. Für einen gemütlichen Umtrunk zu dieser Gelegenheit bietet die Gesellschaft Mitgliedern und Freunden ein Überraschungspaket mit den passenden Getränken an (nähere Info: www.schuetzen-rumbeck.de). Ob einzelne Programmpunkte am Festwochenende stattfinden können, macht der Vorstand von der aktuellen Entwicklung der Pandemie abhängig. Im vergangenen Jahr hatten Vorstandsmitglieder den traditionellen Kranz am Ehrenmal für die Kriegsgefallenen niedergelegt und den Königsjubilaren einen persönlichen Besuch abgestattet.

