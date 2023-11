Runter von der Couch: Soester Kirmes und Martinszüge warten

Arnsberg/Sundern. Das Wochenende kann kommen - jede Menge Martinszüge und natürlich die Allerheiligenkirmes stehen auf dem Programm.

Trari Trara, der Herbst ist da. In voller Pracht. Das Laub macht dieses wunderbare raschelnde Geräusch, bei dem auf jedem Spaziergang das richtige Herbstgefühl geweckt wird. Der Arnsberger Wald verführt zu ausgedehnten Streifzügen durch die Natur. Allerdings sind gerade am kommenden Wochenende noch ein paar Highlights in der Region zu erleben, die es nur einmal im Jahr gibt.

Meine Tipps für euch

Die Allerheiligenkirmes startet schon am Mittwoch mit dem Eröffnungsprogramm. Bunte Lichter überall. Es duftet aus allen Ecken. Es wird gelacht. Verzauberte Kinderaugen. Wer allerdings dem Geruch von Zuckerwatte oder gebrannten Mandeln nicht widerstehen kann, der sollte mit Bedacht durch die Innenstadt schlendern. Mit dem Riesenrad fahren, eine meterlange Bratwurst essen oder ein Bierchen mit Freunden und Bekannten trinken, gehört ja irgendwie mit dazu. Am Freitag geht es um 12 Uhr los und Samstag schon um 10 Uhr. Bis nachts um 2 Uhr darf gefeiert, gegessen und auf den Karussells in schwindelerregender Höhe der Nervenkitzel getestet werden. Im freien Fall oder im Turbogang. Schaurig schönes Gruselkabinett oder doch lieber Spiegellabyrinth?

Für jedes Alter ist etwas dabei. Unterschätzt nicht den Kick eines Kinderkarussells, denn auch da sind Groß und Klein gleichermaßen herausgefordert. Sonntag ist der letzte Kirmestag. Daher sind Fahrgeschäfte und Buden von 11 Uhr bis 22 Uhr am Start. Besucher von auswärts, die mit dem Auto nach Soest fahren, sollten wie immer auf die ausgeschilderten Parkplätze achten.

Für die Kleinen

Eine leckere Martinsbrezel und den ersten Glühwein des Jahres genießen Mama und Papa doch am liebsten gemeinsam mit den Kindern auf einem der jährlichen Martinsumzüge in und um Neheim herum. Der Jägerverein Neheim lädt inzwischen seit zwölf Jahren Kindergärten, Schulen und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Runde durch die Stadt ein. Die Laternen leuchten den Weg. Martin reitet als Beschützer auf seinem Pferd mit und die Kapelle spielt die altbekannten Martinslieder. Mitsingen ist erwünscht! Treffpunkt ist Samstag um 17 Uhr auf dem Schulhof der ehemaligen Realschule an der Goethestraße. Der Umzug führt durch das Binnerfeld, über die Burgstraße bis zum Marktplatz. Eine kostenlose Brezel gibt es mit Gutscheinen, die es zu Beginn der Veranstaltung auf dem Schulhof gibt.

