Saskia F. liebt die Abwechslung bei Walter Beschriftungen

„Jeder Tag ist anders“, sagt Saskia Flügge, „das mag ich so an meinem Beruf.“ Es ist die Abwechslung, die die 25-Jährige in ihrem Job liebt. Denn sie betreut mittlerweile „ihre eigenen“ Kundinnen und Kunden von A bis Z.

Nach der Schule entscheidet sie sich, Fachabitur im Bereich Mediengestaltung zu machen und benötigt dafür ein Jahrespraktikum. Dank einer Information der Berufsschule erfährt sie von Walter Beschriftungen in Müschede. „Es ist hier vor Ort“, sagt sie, „ich wohne in Hövel.“ Und so absolviert sie ihr er­stes Jahr des Fachabiturs in diesem kleinen, aber feinen Werbetechnikbetrieb. Sie fühlt sich schon damals wohl – kommt gut mit dem Inhaber Oliver Walter und seiner Frau Mandy, die ebenfalls dort arbeitet, klar. „Die beiden sind immer für mich da, helfen wo sie nur können.“

Da fällt die Entscheidung, nach dem Fachabitur auch eine Ausbildung dort zu machen, nicht schwer. Um ihre Möglichkeiten auszuweiten und ihrem Steckenpferd, der Gestaltung, gerecht zu werden, beginnt sie keine dreijährige Ausbildung als Schilder- und Lichtreklameherstellerin, sondern als Mediengestalterin.

Denn bei Walter Beschriftungen erhält sie umfassende Einblicke in alle Bereiche der Werbung und Werbetechnik. Seit 2019 ist sie Gesellin – arbeitet also bereits seit vier Jahren dort, wo sie einst lernte. „Ich fühle mich hier wohl und möchte gar nicht weg.“ Das lockere und familiäre Betriebsklima möchte sie nicht missen.

Müschede: Spinnen in Leuchtkästen

Mittlerweile ist sie ein fester Bestandteil von Walter Beschriftungen – wickelt auch ihre eigenen Aufträge ab. Vom ersten Ausmessen, hinweg über Entwürfe und Angebote bis hin zur Vorbereitung und Auftragsabwicklung vor Ort – Saskia Flügge arbeitet abwechslungsreich und selbstständig. Eintönigkeit sei nichts für sie. Wenn sie mehrere Stunden oder auch Tage am PC arbeite, müsse sie auch mal wieder raus – etwas Handfestes tun.

Schaufenster bekleben, Lkw und Autos folieren oder eben auch Leuchtkästen warten. Wobei Letztere eine der Arbeiten ist, die ihr keinen besonders großen Spaß bereiten. „Ich habe schreckliche Angst vor Spinnen“, sagt sie und lacht, „und die verkriechen sich schon einmal gerne in solchen Ecken und beleuchteten Kästen.“

Auch das Entfernen von Schaufensterfolien gehöre nicht gerade zu ihren Lieblingsaufgaben. Teilweise müsse man die Folien Stück für Stück abknibbeln. „Folienkleben bei Regen“ sei ebenfalls eine recht undankbare Aufgabe. Aber sie sei hart im Nehmen. „Man darf keine Berührungsängste haben“, sagt sie, „und muss sich auch mal dreckig machen.“

Kreativität in Müschede

Sie mag das Folieren von Autos, das Bedrucken von Textilien und die kreative Arbeit am PC. „Ich habe schon immer gerne gemalt, fotografiert und gebastelt“, sagt Saskia Flügge. Gepaart mit ihrer Ausbildung zur Mediengestalterin, ist sie also auch die richtige Ansprechpartnerin für das Setzen von Katalogen, Flyern, sonstigen Werbemitteln und sogar Büchern. Denn Walter Beschriftungen fungiert gleichzeitig auch als Verlag, lektoriert und veröffentlicht Bücher. „Die Kreativität macht so etwa 30 Prozent meines Jobs aus“, erzählt sie, „die meisten Kundinnen und Kunden kommen schon mit gewissen Vorstellungen und Wünschen.“ Ihre Aufgabe sei es dann, diese Ideen umzusetzen – und letztendlich echt gute Werbetechnik zu erarbeiten.

Und auch, wenn das Anbringen dieser Werbetechnik in beispielsweise einer Acht-Meter-Höhe schon echt sportlich erscheint, spielt sie in ihrer Freizeit noch Fußball beim TuS Rumbeck.

